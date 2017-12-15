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Utgått
50 mm element/öppen baksida
Over-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Varje högtalare är handplockad, finjusterad och testad och paras ihop för att ge så detaljerat och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-elementen har effektstarka neodymmagneter för att återge musikens hela dynamik och leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett transparent mellanregister och ofördärvade höga frekvenser.
En akustisk design med öppen baksida eliminerar lufttrycksuppbyggnad bakom elementet, vilket medför att membranet kan röra sig fritt för ett mer transparent ljud och mjukare höga frekvenser.
Tillverkningen av Philips Fidelio X2 börjar med noggrant utvalda material för dess funktioner och ergonomiska komfort. Öronkuddar i avancerat minnesskum matchas med ett velourmaterial med optimerad täthet och hög andningsförmåga, för att avleda tryck och värme för längre bärkomfort.
Utmärkelser
4.9
av 5
34
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Petrini
15/12/2017
Sverige
Äntligen mina=)
Köpte ett par andra lurar för ca tre år sedan som då kostade knappt hälften. De var det bästa under dessa. Hela tiden har jag suktat efter dessa och inväntat ett pris jag inte kan motstå.Det ljudet och den kvalitén man får är fantastiskt. Har jämfört många och de här låter enligt mig bättre än allt annat jag testat för upp till ca 5000:- Nu längtar man till Julafton så att jag får öppna frugans present till mig.
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
osmozza1975
27/12/2016
Sverige
Blir inte bättre just nu...!!!
Bygg, ljudkvalite och dom sitter helt underbart...!!!
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
Emillarson89
30/11/2014
Sverige
Klaraste ljudbilden under 7000kr!
X2 är synnerligen bekväma och levererar ett enastående ljud. Basen ligger på precis rätt nivå och lurarna separerar olika delar i ljudbilden på ett imponerande sätt. En njutning, speciellt om man ansluter dem till en separat hörlursförstärkare och verkligen låter lurarna komma till sin rätt! När membranen är inkörda i ca. 200 timmar så slår de konkurrenterna på fingrarna!
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Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar