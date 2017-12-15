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  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
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  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
  • Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma

Utgått

Philips Fidelio FidelioHörlurar

X2/00

4.9
| (34) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
Med Fidelio X2-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljuddetaljer och utmärkt passform, som designats för att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.
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Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma

  • 50 mm element/öppen baksida

  • Over-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område

Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område

Varje högtalare är handplockad, finjusterad och testad och paras ihop för att ge så detaljerat och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-elementen har effektstarka neodymmagneter för att återge musikens hela dynamik och leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett transparent mellanregister och ofördärvade höga frekvenser.

Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud

Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud

En akustisk design med öppen baksida eliminerar lufttrycksuppbyggnad bakom elementet, vilket medför att membranet kan röra sig fritt för ett mer transparent ljud och mjukare höga frekvenser.

Velouröronkuddar som andas för att avleda tryck och värme

Velouröronkuddar som andas för att avleda tryck och värme

Tillverkningen av Philips Fidelio X2 börjar med noggrant utvalda material för dess funktioner och ergonomiska komfort. Öronkuddar i avancerat minnesskum matchas med ett velourmaterial med optimerad täthet och hög andningsförmåga, för att avleda tryck och värme för längre bärkomfort.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-3620443

Recensioner

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4.9

av 5

34

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2
1

15/12/2017

Sverige

Sverige

Äntligen mina=)

Köpte ett par andra lurar för ca tre år sedan som då kostade knappt hälften. De var det bästa under dessa. Hela tiden har jag suktat efter dessa och inväntat ett pris jag inte kan motstå.Det ljudet och den kvalitén man får är fantastiskt. Har jämfört många och de här låter enligt mig bättre än allt annat jag testat för upp till ca 5000:- Nu längtar man till Julafton så att jag får öppna frugans present till mig.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

27/12/2016

Sverige

Sverige

Blir inte bättre just nu...!!!

Bygg, ljudkvalite och dom sitter helt underbart...!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

30/11/2014

Sverige

Sverige

Klaraste ljudbilden under 7000kr!

X2 är synnerligen bekväma och levererar ett enastående ljud. Basen ligger på precis rätt nivå och lurarna separerar olika delar i ljudbilden på ett imponerande sätt. En njutning, speciellt om man ansluter dem till en separat hörlursförstärkare och verkligen låter lurarna komma till sin rätt! När membranen är inkörda i ca. 200 timmar så slår de konkurrenterna på fingrarna!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2 Hörlurar

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.