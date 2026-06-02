Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Dammsugare och moppar
Alla serier
3000 Series Sladdlös dammsugare
Support
XC3131/61
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Important Information Manual XC3033/01 XC3032/01 XC3133/01 XC3031/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3031/61 XC3131/61 XC3133/01R1 XC3131/01R1 XC3033/01R1 XC3031/01R1
Alla (5)
Other Questions (1)
När ska jag rengöra/byta ut mikrofiberduken på min sladdlösa Philips-dammsugare?
Batteriåterkallelse: Philips 2000 och Philips 3000-serien trådlösa stavdammsugare
Är tillbehören till min Philips-dammsugare kompatibla med andra modeller?
Hur länge ska jag ladda Philips sladdlösa dammsugare?
Var finns modell-/serienumret på min Philips-dammsugare?
Sladdlös dammsugare 2000 & 3000 SeriesSet med tillbehör
Sladdlös dammsugare 3000 SeriesLitiumjonbatteri 25,2 V
Tillbehör till sladdlös dammsugareSet med två mikrofiberkuddar
Tillbehör till sladdlös dammsugareErsättningsfilter
Philips golvrengöringLämplig för alla typer av hårda golv
Hur rengör jag min sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien?
Min sladdlösa Philips-dammsugare glider inte bra på mattor
Jag kan inte öppna dammbehållaren på min sladdlösa Philips-dammsugare
Min sladdlösa Philips-dammsugare i 2000-/3000-serien visar en felkod
Min sladdlösa Philips-dammsugare i 3000-/2000-serien har låg sugeffekt
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till