XD5123/10
Maximal effekt för grundlig rengöring
Rengör ditt hem grundligt med Philips dammsugare med påse i 5000-serien. En kraftfull motor på 900 W suger effektivt upp damm medan TriActive-munstycket utför tre rengöringsåtgärder åt gången, vilket hjälper dig att få bättre resultat med mindre ansträngning.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten.
Sug upp damm snabbt och effektivt med vår motor på 900 W som genererar över 50 000 varv/min.
TriActive-munstycket och långvarig kraftfull sugeffekt ser till att du kan dammsuga upp 99,9 % av fint damm**.
Dammbehållaren har en unik design som maximerar kapaciteten och luftflödet med en dammsugarpåse som inte täpps till och som ger stark sugkraft ända till dess att dammsugarpåsen är full.
Mjukt skydd och gummihjul skyddar möbler och förhindrar att golvet repas samtidigt som dammsugaren blir lätt att manövrera i hemmet.
Effektkontrollfunktionen justerar enkelt sugeffekten för olika rengöringsuppgifter, från hårda golv till mjuka möbler.
TriActive-munstycket använder tre rengöringsfunktioner på en gång. Den specialutformade undersidan tar bort damm från mattor på djupet medan den större öppningen framtill suger upp större föremål. Luftkanaler på munstyckets båda sidor suger upp damm och smuts längs väggar och möbler.
Få bättre luftkvalitet hemma tack vare vårt HEPA-filter som fångar upp > 99,99 %* av pollen, päls, dammkvalster och andra små dammpartiklar inuti behållaren, vilket skapar en hälsosammare miljö för personer som har allergier.
Den inbyggda mjuka borsten är inbyggd i handtaget så att den alltid finns till hands att användas på möbler, plana ytor och klädslar. Möbelmunstycket är utformat för optimal rengöring av mjuka möbler som kuddar, soffor och fåtöljer, och till och med för att ta bort hår från husdjur.
Stor dammbehållare på fyra liter och hållbara universalpåsar ger optimal sugeffekt till dess att påsarna är fulla. Den förslutningsbara designen ger även problemfri kassering.
