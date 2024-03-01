    Performer LED 8000-serien Dammsugare med påse

      Performer LED 8000-serien Dammsugare med påse

      XD8142/12

      Vår mest effektiva Philips-dammsugare med påse

      Få perfekt rena golv med Philips Performer LED-dammsugare med påse i 8000-serien. Vårt LED-munstycke TriActive+ med avancerad golvbelysningsteknik avslöjar fint damm och en kraftfull motor på 900 W tar snabbt bort det.

      Vår mest effektiva Philips-dammsugare med påse

      TriActive+LED avslöjar dolt damm för en grundlig rengöring

      • 900 W och 99,9 % dammuppsugningsförmåga
      • LED-munstycket TriActive+
      • Miniturboborste
      • HEPA 13-filtreringsnivå*
      • Tillverkad i EU och hållbar
      Motor på 900 W för hög sugeffekt

      Sug upp damm snabbt och effektivt med vår motor på 900 W som genererar över 50 000 varv/min.

      99,9 % dammuppsugningsförmåga** för bra rengöringsprestanda

      Upplev överlägsen rengöringsprestanda med en kombination av hög sugeffekt och vårt LED-munstycke TriActive+. Tillsammans tar de bort 99,9 % av fint damm**.

      Toppresterande HEPA-filter fångar upp > 99,99 %* av partiklarna

      Få bättre luftkvalitet hemma tack vare vårt HEPA-filter och vår ECARF-certifierade design. Filtret fångar upp > 99,99 %* av pollen, päls, dammkvalster och andra små dammpartiklar inuti behållaren, vilket skapar en hälsosammare miljö för personer som har allergier.

      Lång räckvidd på 12 meter, når längre utan att man måste dra ur sladden

      Dammsug flera rum utan att behöva koppla ur dammsugaren tack vare den extra långa sladden på tolv meter.

      Tillverkad i EU och hållbar

      Få europeisk design av hög kvalitet och tillverkning enligt hållbara standarder. Vår dammsugare är tillverkad av upp till 40 % återvunnen plast och levereras med en kostnadsfri tvåårig garanti.

      LED-munstycket TriActive+ avslöjar dolt damm för en grundlig rengöring

      Missa inga fläckar med vårt LED-munstycke TriActive+. LED-lampor framtill på munstycket vinklar ljus framför dig och avslöjar omedelbart damm som du annars inte skulle se. En sensor aktiverar automatiskt LED-lamporna när munstycket används och inaktiverar dem när det inte används. Tre AA-batterier medföljer.

      Avancerad AirflowMax-teknik för stark sugeffekt

      Dammbehållaren har en unik design som maximerar kapaciteten och luftflödet med en dammsugarpåse som inte täpps till och som ger stark sugkraft ända till dess att dammsugarpåsen är full.

      Enkla och hållbara påsar som får plats i en stor dammbehållare på fyra liter

      Stor dammbehållare på fyra liter och hållbara universalpåsar ger optimal sugeffekt till dess att påsarna är fulla. Den förslutningsbara designen ger även problemfri kassering.

      Effektkontrollsfunktion för att justera sugeffekten

      Effektkontrollfunktionen justerar enkelt sugeffekten för olika rengöringsuppgifter, från hårda golv till mjuka möbler. En indikator visas när dammsugarpåsen är full.

      Inbyggd mjuk borste och inbyggt möbelmunstycke

      Den inbyggda mjuka borsten är inbyggd i handtaget så att den alltid finns till hands att användas på möbler, plana ytor och klädslar. Möbelmunstycket är utformat för optimal rengöring av mjuka möbler som kuddar, soffor och fåtöljer, och till och med för att ta bort hår från husdjur.

      Miniturboborste för enkel borttagning av hår (från husdjur) och ludd

      Miniturboborsten tar snabbt bort hår, ludd och damm från soffor, kuddar och andra tyger. Perfekt för husdjursägare.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Färg
        Silkesvit
        Produkttyp
        Dammsugare med påse
        Ljudnivå (standard)
        67–75 dB
        Certifieringar
        ECARF – allergivänlig, kvalitetstestad
        Dammkapacitet
        4–5 l
        Garanti
        2 år
        EU-försäkran om överensstämmelse
        Ja
        Aktionsradie
        12 m
        Ineffekt (IEC)
        899 W
        Ineffekt (max)
        900 W
        Motorfilter
        Tvättbart filter
        Utblåsfilter
        HEPA: filter > 99,99 %
        Rörkoppling
        ActiveLock
        Bärhandtag
        Framsida
        Effektkontroll
        Ja
        Rörtyp
        Teleskoprör i metall i två delar
        Hjultyp
        Gummi
        Parkeringsposition
        Vertikal och horisontal
        Dammsugarpåsar medföljer
        4x
        Teknik
        AirflowMax
        Sladdlängd
        9 m
        Typ av dammsugarpåse
        s-Bag

      • Design

        Miljövänlig förpackning
        100 % återvunna material

      • Tillbehör

        Standardmunstycke
        TriActive+ LED
        Tillbehör som medföljer
        Inbyggd borste, fogmunstycke
        Ytterligare munstycken
        Möbelmunstycke 190 mm, miniturboborste

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        470 mm
        Produktbredd
        320 mm
        Produkthöjd
        280 mm
        Förpackningens längd
        400 mm
        Förpackningens bredd
        600 mm
        Förpackningens höjd
        300 mm
        Förpackningens vikt
        9,118 kg
        Produktvikt
        5,3 kg

      • Tekniska specifikationer

        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Polen

      • Hållbarhet

        Användarhandbok
        100 % återvunnet papper

      Clippin

      • *Filtreringsnivåerna har testats enligt EN60312-1-2023. Partikelstorleken sträcker sig från 0,3 till 10 um.
      • **99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med sprickor (IEC62885-2).

