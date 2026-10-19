ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

Minicellsbatteri

ZA13BX30/00

Högkvalitativ zinkluft-teknik för hörhjälpmedel

Räcker länge i personliga hörhjälpmedel

Visa alla fördelar

Högkvalitativ zinkluft-teknik för hörhjälpmedel

  • 1,4 V

  • Zinkluft

Tillförlitlig för långvarig prestanda

Vid tillverkningen används utmärkt teknik för att garantera tillförlitlig och långvarig prestanda.

Zinkluft-teknik är utformad för hörhjälpmedel

Zinkluft-teknik för att förse hörhjälpmedel med ström.

Färger gör det enklare att känna igen batteristorlekar

För att göra det enklare att känna igen de vanligaste batteristorlekarna använder vi färgkodning för batteristorlekar enligt branschstandarder.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.