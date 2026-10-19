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Utgått
ZA13BX60/00
Högkvalitativ zinkluft-teknik för hörhjälpmedel
Räcker länge i personliga hörhjälpmedel
Zinkluft
Vid tillverkningen används utmärkt teknik för att garantera tillförlitlig och långvarig prestanda.
Zinkluft-teknik för att förse hörhjälpmedel med ström.
För att göra det enklare att känna igen de vanligaste batteristorlekarna använder vi färgkodning för batteristorlekar enligt branschstandarder.
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