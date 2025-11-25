Ta isär, rengör och desinficera alla pumpdelar som kommer i kontakt med bröstet och bröstmjölk innan du använder bröstpumpen för första gången och efter varje användning.

Var försiktig när du tar bort och rengör ventilen. Om den skadas kanske bröstpumpen inte fungerar som den ska. Rengör ventilen genom att försiktigt gnida den mellan fingrarna i varmt vatten med en liten mängd diskmedel. För inte in föremål i ventilen eftersom det kan orsaka skador.

Du kan även kontrollera pumpens montering. Kontrollera att alla delar är ordentligt och väl förslutna. Lösa eller felaktigt monterade delar sänker sugnivån. Sugnivån kan förbättras om pumpen monteras precis efter desinficering medan den fortfarande är fuktig.

Om du äger flera olika Philips Avent-bröstpumpsprodukter ska du se till att du inte blandar delarna, och använd inte delar från andra varumärken.

Mer information om korrekt pumpmontering hittar du om du går till sidan philips.com/support för din produkt och söker efter ”Montering” eller genom att läsa onlineanvändarhandboken.