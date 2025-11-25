    Sugeffekten på min Philips Avent elektrisk bröstpump är för låg

    Publicerad på 25 november 2025

    Nedan hittar du tips på hur du åtgärdar de vanligaste problemen med sugstyrkan på Philips Avent elektriska bröstpumpar.

    Kontrollera ventilerna (de ska vara helt stängda) och membranen med avseende på skador, såsom sprickor, hål eller revor. Se till att delarna är rena och sitter fast ordentligt. Byt ut ventilerna eller membranen om de är skadade.

    Kontrollera även om bröstkuddarna eller brösttrattarna är skadade.

    Byt ut slitna eller skadade delar.

    Ta isär, rengör och desinficera alla pumpdelar som kommer i kontakt med bröstet och bröstmjölk innan du använder bröstpumpen för första gången och efter varje användning.

    Var försiktig när du tar bort och rengör ventilen. Om den skadas kanske bröstpumpen inte fungerar som den ska. Rengör ventilen genom att försiktigt gnida den mellan fingrarna i varmt vatten med en liten mängd diskmedel. För inte in föremål i ventilen eftersom det kan orsaka skador.

    Du kan även kontrollera pumpens montering. Kontrollera att alla delar är ordentligt och väl förslutna. Lösa eller felaktigt monterade delar sänker sugnivån. Sugnivån kan förbättras om pumpen monteras precis efter desinficering medan den fortfarande är fuktig.

    Om du äger flera olika Philips Avent-bröstpumpsprodukter ska du se till att du inte blandar delarna, och använd inte delar från andra varumärken.

    Mer information om korrekt pumpmontering hittar du om du går till sidan philips.com/support för din produkt och söker efter ”Montering” eller genom att läsa onlineanvändarhandboken.

    Sugnivån kan vara för lågt inställd. Prova att justera den med knapparna på motorenheten. 

    Använd en nivå som inte orsakar smärta eller obehag för bekväm och effektiv pumpning.

    Innan du pumpar ska du prova att värma bröstet med en varm handduk och massera det för att stimulera vårtgården så att bröstet är helt oblockerat och redo för pumpning.

    Se till att använda pumpens stimuleringsläge i början av pumpningarna.

    Genom att stimulera bröstvårtorna ordentligt före pumpning förbättras pumpens passform och mjölkproduktionen blir effektivare.

    Om du vill ha mer information om hur rätt stimulering hjälper mjölkproduktionen kan du söka efter vår artikel ”Kan jag pumpa mer mjölk med en högre sugnivå?” på den här webbplatsen eller kontakta vårdpersonal.

    Om du behöver köpa reservdelar och tillbehör eller om du behöver hjälp med hur du använder och bär pumpen korrekt går du till philips.com/support, kontaktar Philips kundtjänst i ditt land eller kontaktar vårdpersonal.

    Kontrollera att brösttrattarna passar ordentligt. Om ingen mjölk kommer ut under pumpningen kan det bero på dålig passform eller att du bär dem på fel sätt.

    Sök efter vår artikel ”Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar/insatser?” på den här webbplatsen för mer information om passform och storlek.

