Beroende på modell kan Philips näshårstrimrar även levereras med ögonbryns- och detaljkammar.

Kammarna finns i följande längder och utformningar:

Ögonbrynskammar

Ögonbrynskam S = återstående hårlängd 3 mm

Ögonbrynskam L = återstående hårlängd 5 mm

Sätt fast ögonbrynskammen på näshårstrimhuvudet (bild 1). Se till att kammen glider in i skårorna på huvudets båda sidor.

Detaljkammar

Detaljkam M = återstående hårlängd 3 mm

Detaljkam L = återstående hårlängd 5 mm

Sätt fast detaljkammen på detaljtrimhuvudets framsida och tryck ned den bakre delen tills du hör ett klick (bild 2).