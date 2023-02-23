Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?
Publicerad på 23 februari 2023
Dina trimrar, hårklippare och skäggtrimrar från Philips kan levereras med många olika tillbehör. Se här hur du byter och använder de här tillbehören.
Trimsaxen är huvudenheten på din Philips-trimmer. Den har korta, vassa kanter och används för att ge dig en snabb och snygg trimning.
Om du vill ta bort klippenheten från trimmern ska du kontrollera om det finns en frigöringsknapp på trimmern. Om ja, trycker du på knappen för att lossa enheten.
Om trimmern inte har en frigöringsknapp placerar du ett finger under tänderna på klippenheten och drar den uppåt för att ta bort den. Sätt fast trimsaxen igen genom att se till att den är rätt inriktad och för in dess nedre del i trimningsenhetens stomme. Tryck sedan långsamt delen med tänderna framåt tills du hör ett klick. Tvinga inte in tillbehöret eftersom det kan skada enheten.
Om du har problem med att sätta fast tillbehöret kontrollerar du om det har fastnat något inuti trimmern och provar att rengöra den med en liten borste eller bomullspinne.
Vissa skärenheter har långa ben på sidan. Om du vill ta bort den här typen av tillbehör håller du i dem på båda sidorna och drar bort dem från apparaten. Sätt tillbaka dem genom att trycka tillbaka dem i skåran tills du hör ett klickljud.
Ta bort kammen från trimsaxen genom att försiktigt trycka den bakre delen bort från enheten och sedan skjuta bort den från trimsaxen. Tryck eller dra inte i tänderna. Om du vill sätta fast en kam på en trimsax riktar du in och för in kammens främre del, kammens tänder, på trimsaxens tänder. Tryck sedan ned skyddets mitt eller bakre del med fingrarna eller handflatan.
Titta på videon nedan för att se hur du använder Philips senaste skäggtrimmer Prestige som har unika inbyggda kammar och kammar med klickfäste. Tänk på att rakapparatens funktioner varierar beroende på modelltyp.
Precis som med en kam med klickfäste för du in kammens främre del, kammens tänder, på trimsaxens tänder. Tryck den utskjutande delen på kammens bas nedåt tills den klickar på plats. När kammen har satts fast kan du ställa in önskad längd för trimning. Varje siffra på vredet representerar den återstående hårlängden i millimeter efter att du har trimmat skägget eller håret.
Ta bort kammen från skärsaxen genom att försiktigt trycka upp kammens bas från enheten och sedan skjuta bort den från skärsaxen.
Trimkammar kan läggas till ovanpå klippenheten på din Philips-trimmer. De kan användas för att klippa håret på huvudet eller trimma skägget till en viss längd.
Det är enkelt att ta bort den här typen av kammar. Dra bara bort dem från trimmern. Sätt fast kammen genom att försiktigt skjuta den nedåt ovanpå trimsaxen, så att benen passar i skårorna på sidan.
På Philips hårklippare för barn byts trimkammen ut på ett annat sätt. Du måste trycka kammen bakåt från ena sidan tills den lossnar helt.
När du sätter fast kammen ska du se till att sidan med önskad hårlängd är vänd uppåt. Börja med att föra in kammens ena sida i klipparen. Tryck sedan in den andra sidan och tryck tills du hör ett klickljud.
Vissa Philips-trimrar levereras med ett skärblad som kan användas för att raka håret på kroppen på ett smidigt sätt. Innan du använder en Philips-produkt med ett skärblad bör du kontrollera enheten visuellt för att säkerställa att skärbladet fortfarande är intakt.
Ta bort skärbladet genom att dra bort det från rakhuvudet. Se till att du håller skärbladet i kanterna eftersom den mellersta delen kan vara mycket vass. Sätt tillbaka skärbladet genom att knäppa fast det på rakhuvudet tills du hör ett klickljud.
För att minimera slitaget på skärbladet ska du förvara produkten på ett säkert sätt och skydda skärbladet från yttre tryck eller stötar genom att sätta på ett hölje eller en kam. Byt ut skärbladet omedelbart när det är skadat. Du kan beställa nya via vår webbutik eller din lokala kundtjänst.
Philips kroppstrimrar levereras med en särskild kam som är särskilt utformad för att användas på kroppen. Ta bort kammen genom att försiktigt dra den bakre delen bort från apparaten och sedan ta bort den från skärhuvudet eller trycka bort den uppåt.
Sätt fast kammen genom att knäppa fast den på skärbladet.
Tänk på att tillbehören kan variera beroende på vilken typ av trimmer du använder. Läs alltid i användarhandboken om du vill ha detaljerade instruktioner eller kontakta oss.
Philips multritrimrar som levereras med ett roterande näshårstrimmertillbehör som enkelt kan tas bort och sättas fast.
Ta bort näshårstrimmertillbehöret genom att placera fingret på tillbehörets baksida och tryck det uppåt från handtaget. Trimrar eller tillbehör som har en utmatningslogotyp anger var du ska trycka för att ta bort tillbehöret.
Sätt fast näshårstrimmertillbehöret genom att föra in tillbehörets kant i styrspåret framtill och trycka fast tillbehörets bakre del på produkten (klickljud).
Philips näshårstrimrar levereras med en näshårstrimmer och ibland även ett detaljtrimhuvud som enkelt kan tas bort och sättas fast.
Ta av näshårstrimhuvudet eller detaljtrimhuvudet genom att ta ett stadigt tag i enhetens handtag, hålla i tillbehöret och vrida det moturs tills triangelindikationerna (”^”) på handtaget och huvudet är i linje med varandra. Dra sedan bara loss tillbehöret.
Sätt fast näshårstrimhuvudet eller detaljtrimhuvudet genom att placera det på handtaget och rikta in båda triangelindikationerna (”^”). Vrid det sedan medurs tills indikatortriangeln ”^” och linjeindikationen ”|” på enheten och tillbehöret är i linje med varandra och tillbehöret sitter fast.
Beroende på modell kan Philips näshårstrimrar även levereras med ögonbryns- och detaljkammar. Kammarna finns i följande längder och utformningar:
Ögonbrynskammar Ögonbrynskam S = återstående hårlängd 3 mm Ögonbrynskam L = återstående hårlängd 5 mm
Sätt fast ögonbrynskammen på näshårstrimhuvudet (bild 1). Se till att kammen glider in i skårorna på huvudets båda sidor.
Detaljkammar Detaljkam M = återstående hårlängd 3 mm Detaljkam L = återstående hårlängd 5 mm
Sätt fast detaljkammen på detaljtrimhuvudets framsida och tryck ned den bakre delen tills du hör ett klick (bild 2).