Philips support Min Philips-juicemaskin fungerar inte

Om Philips-juicemaskinen inte fungerar kan det bero på flera olika saker. Ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Juicemaskinen är inte ordentligt ansluten Om Philips-juicemaskinen inte är ansluten på rätt sätt, fungerar den inte. Se till att den är rätt ansluten. Locket sitter inte som det ska Om locket är felaktigt påsatt fungerar inte juicemaskinen, eftersom det inte finns någon ordentlig aktivering av säkerhetsfunktionen. Se till att locket är ordentligt påsatt. Låsarmen är inte ordentligt stängd När låsarmen inte är i rätt läge eller ordentligt stängd, fungerar inte juicemaskinen eftersom säkerhetsfunktionen inte aktiveras på rätt sätt. Se till att låsarmen är ordentligt stängd.