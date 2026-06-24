Philips support
Min Philips-juicemaskin fungerar inte
Om Philips-juicemaskinen inte fungerar kan det bero på flera olika saker. Ta reda på hur vi kan hjälpa dig.
Om Philips-juicemaskinen inte är ansluten på rätt sätt, fungerar den inte. Se till att den är rätt ansluten.
Om locket är felaktigt påsatt fungerar inte juicemaskinen, eftersom det inte finns någon ordentlig aktivering av säkerhetsfunktionen. Se till att locket är ordentligt påsatt.
När låsarmen inte är i rätt läge eller ordentligt stängd, fungerar inte juicemaskinen eftersom säkerhetsfunktionen inte aktiveras på rätt sätt. Se till att låsarmen är ordentligt stängd.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HR1922/20R1 , HR1856/70R1 , HR1921/20 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›