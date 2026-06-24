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Philips support

Jag ser en felkod på min Philips-espressomaskin

Om du ser felkoder som 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19 på din Philips-espressomaskin hittar du möjliga orsaker och åtgärder nedan. 

Om du ser andra fel som inte nämns ovan (t.ex. felen 02, 10, 15, 22) måste maskinen repareras. Kontakta oss.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM6580/10 , EP5447/90 , EP4349/70 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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