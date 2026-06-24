Jag ser en felkod på min Philips-espressomaskin

När du ser felet 01 innebär det att kaffekvarnen i espressomaskinen inte fungerar som den ska på grund av en blockering i kaffetratten.

Åtgärda detta genom att ta bort blockeringen i kaffetratten (med en kaffesked eller en dammsugare enligt beskrivningen nedan):



1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt tyst (du hör inget ljud från den). Det kan ta 15–20 sekunder

2. Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen

3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten. Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån

4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned. Du kanske måste ta i lite.

5. Ta bort allt malet kaffe som har fallit ned med en dammsugare

6. Sätt sedan dammsugarmunstycket mot kaffetrattens utlopp och täck kaffetratten för förmalet kaffe med handen. Eller gör tvärtom: placera dammsugaren på ovansidan och täck över kaffetrattens botten.

7. Sätt tillbaka bryggruppen. Slå sedan på maskinen och gör en espresso.

8. När du har gjort espresson kontrollerar du om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om det inte lyckas upprepar du proceduren för att ta bort blockeringen.

Häll eller spill inte vatten i behållaren för kaffebönor då det kan göra att kaffetratten blockeras.