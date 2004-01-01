Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?

Ta bort borsthuvudet. Skölj borsthuvudets nederdel med varmt vatten. Skölj metallskaftet med varmt vatten. Torka av hela handtaget med en trasa och se till att torka runt den övre tätningen (runt metallskaftet), knapparna på handtaget och tandborstens undersida. Torka av hela handtagets yta med en blöt trasa.

Regelbunden rengöring av tandborsten och borsthuvudena förbättrar dess livslängd och prestanda. Rengör tandborsten efter användning genom att skölja borsthuvudet och borststråna. Torka av handtaget med en fuktig trasa.Du kan sterilisera tandborsthuvudet varje dag med Philips Sonicare UV-rengöraren för borsthuvudet, som avlägsnar 99 % av alla bakterier från borsthuvudena.Vi rekommenderar att du utför en djuprengöring varje vecka. Följ bara de enkla stegen nedan:Diska aldrig tandborsten eller något av dess tillbehör i diskmaskinen. Punktera inte gummitätningen runt metallskaftet eftersom det kan orsaka vattenskada.