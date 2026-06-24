Philips support
Min Philips Avent-badtermometer visar inga avläsningar.
Badtermometern från Philips Avent är till för att underlätta din tillvaro. Om den inte visar avläsningar kan det vara dags att byta batteriet.
- Tryck bestämt för att ta bort mätenheten från gummihöljet (bild 1)
- Se till att det inte finns några vattendroppar på mätenheten och torka den med en pappershandduk
- Ta bort de fyra skruvarna med en liten skruvmejsel och ta bort batterihusets lucka (bild 2)
- Ta försiktigt bort de tomma batterierna och sätt i nya batterier (två LR44-knappcellsbatterier).
- Skruva tillbaka skruvarna i batterihuset för att stänga det igen.
- Tryck tillbaka mätenheten i gummihöljet.
Obs! Använd endast de rekommenderade batterierna och se till att enheten är korrekt monterad före användning.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›