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Philips support

Min Philips Avent-badtermometer visar inga avläsningar.

Badtermometern från Philips Avent är till för att underlätta din tillvaro. Om den inte visar avläsningar kan det vara dags att byta batteriet.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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