Philips support Min Philips Avent-badtermometer visar inga avläsningar.

Badtermometern från Philips Avent är till för att underlätta din tillvaro. Om den inte visar avläsningar kan det vara dags att byta batteriet.

Stegvisa instruktioner Tryck bestämt för att ta bort mätenheten från gummihöljet (bild 1) Se till att det inte finns några vattendroppar på mätenheten och torka den med en pappershandduk Ta bort de fyra skruvarna med en liten skruvmejsel och ta bort batterihusets lucka (bild 2) Ta försiktigt bort de tomma batterierna och sätt i nya batterier (två LR44-knappcellsbatterier). Skruva tillbaka skruvarna i batterihuset för att stänga det igen. Tryck tillbaka mätenheten i gummihöljet. Obs! Använd endast de rekommenderade batterierna och se till att enheten är korrekt monterad före användning.