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Philips support

Min digitala termometer visar en punkt på displayen

Pricken på Philips Avent-termometerns display anger att batteriet är svagt. Se till att du byter ut batteriet så snart du ser att den här symbolen tänds för att säkerställa att termometern visar en korrekt avläsning. Ta reda på hur du byter ut batteriet själv.

Avent Thermometer battery indicator

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCH400/00 , SCH400/30 .

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