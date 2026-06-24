Min digitala termometer visar en punkt på displayen
Pricken på Philips Avent-termometerns display anger att batteriet är svagt. Se till att du byter ut batteriet så snart du ser att den här symbolen tänds för att säkerställa att termometern visar en korrekt avläsning. Ta reda på hur du byter ut batteriet själv.
Byt ut batteriet så snart du ser batteriindikatorn för att se till att din termometer visar korrekta avläsningar.
Anvisningar om hur du byter ut batteriet
Tryck försiktigt på sidan av luckan för att ta bort den.
Ta försiktigt ut batteriet ur facket. Obs! Dra inte ut batterifacket (A) mer än 1 cm. Om du gör det kan givaren lossna. Du måste dock dra ut det lite för att komma åt batteriet.
Sätt i det nya batteriet.
Sätt tillbaka luckan på termometern.
Obs! Batterier innehåller farliga material. Se till att du kasserar använda batterier på rätt sätt.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCH400/00 , SCH400/30 .