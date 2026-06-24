Min digitala termometer visar en punkt på displayen

Byt ut batteriet så snart du ser batteriindikatorn för att se till att din termometer visar korrekta avläsningar.

Anvisningar om hur du byter ut batteriet

Tryck försiktigt på sidan av luckan för att ta bort den. Ta försiktigt ut batteriet ur facket. Obs! Dra inte ut batterifacket (A) mer än 1 cm. Om du gör det kan givaren lossna. Du måste dock dra ut det lite för att komma åt batteriet. Sätt i det nya batteriet. Sätt tillbaka luckan på termometern.

Obs! Batterier innehåller farliga material. Se till att du kasserar använda batterier på rätt sätt.