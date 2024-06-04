Batteriet i min sladdlösa Philips-dammsugare laddas ur snabbt

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Om batteriet i din sladdlösa Philips-dammsugare laddas ur för snabbt kan du leta upp modellen på apparatens rör och läsa vår artikel nedan för möjliga orsaker och lösningar.
Dammsugaren har olika effektinställningar beroende på modell. En högre inställning använder mer batteri än en lägre inställning. Dessutom kan typen av golv och dammsugarens konfiguration påverka driftstiden. Om du till exempel bara använder handenheten blir batteriet mer energieffektivt än om hela röret och munstycket är anslutet till handenheten.
Nedan hittar du rekommenderade inställningar för normal daglig användning för respektive modell.
Den högsta inställningen för Philips sladdlösa dammsugare i 8000-serien är Turbo, som har en mycket hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur mycket snabbt i Turbo-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien användas med inställningen Eko eller Normal. Nedan hittar du några av de vanligaste konfigurationerna och deras driftstid beroende på vilken effektinställning som används.
Användning av hela dammsugaren (handenhet, rör och munstycke) med golvtypsidentifiering aktiverat.
Här följer driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 1):
Den högsta inställningen för Philips SpeedPro Max-dammsugaren är Turbo, som har en mycket hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur mycket snabbt i Turbo-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din Philips SpeedPro Max användas med inställning 1 eller 2.
Den högsta inställningen för Philips sladdlösa dammsugare i 7000-serien är Turbo, som har en mycket hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur mycket snabbt i Turbo-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din sladdlösa Philips-dammsugare i 7000-serien användas med inställningen Eko eller Normal. Nedan hittar du några av de vanligaste konfigurationerna och deras driftstid beroende på vilken effektinställning som används.
Användning av hela dammsugaren, (handenhet, rör och munstycke) eller hela dammsugaren (handenhet, rör och munstycke) och vattenbehållaren, med golvtypsidentifiering aktiverat.
Här är driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 1):
Den högsta inställningen för Philips SpeedPro Max-dammsugaren är Turbo, som har en mycket hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur mycket snabbt i Turbo-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din Philips SpeedPro Max användas med inställning 1 eller 2.
Den högsta inställningen för Philips sladdlösa dammsugare i 5000-serien är Turbo, som har en mycket hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur mycket snabbt i Turbo (C)-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din sladdlösa Philips-dammsugare i 5000-serien användas med inställningen Eko (A) eller Normal (B). Nedan hittar du några av de vanligaste konfigurationerna och deras driftstid beroende på vilken effektinställning som används.
Användning av hela dammsugaren, (handenhet, rör och munstycke) eller hela dammsugaren (handenhet, rör och munstycke) och vattenbehållaren.
Här är driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 1):
Philips SpeedPro-dammsugaren har två sugeffektsinställningar: 1 och 2. Den rekommenderade inställningen för normal daglig användning är inställning 1. Den högsta inställningen är 2 och har högre sugeffekt. Inställning 2 är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. Batteriet laddas ur mycket snabbt när inställning 2 används, så om det rör sig om normal mängd damm är det bättre att använda inställning 1.
Den högsta inställningen för Philips sladdlösa dammsugare i 3000- eller 2000-serien är Turbo, som har en hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur snabbt i Turbo-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din sladdlösa Philips-dammsugare i 3000- eller 2000-serien användas med inställningen Eko. Nedan hittar du några av de vanligaste konfigurationerna och deras driftstid beroende på vilken effektinställning som används.
3000-serien
Användning av hela dammsugaren, (handenhet, rör och munstycke) eller handenhet, rör, munstycke och vattenbehållare (XC31xx).
Här följer driftstiderna för de två effektinställningarna (se bild 1):
Om du har en SpeedPro- eller SpeedPro Max-dammsugare kan du byta ut batteriet på ett Philips-servicecenter eller via vår kundtjänst. Du kan kontakta oss för att få ytterligare hjälp via www.philips.com/support.
Om du har en sladdlös dammsugare i 8000-, 7000- eller 3000-serien (texten SpeedPro eller SpeedPro Max nämns inte på röret) kan du själv ta bort det laddningsbara batteriet från apparaten och köpa ett nytt på vår webbplats genom att söka efter XV1797 för 8000- och 7000-serien och XV1633/01 för 3000-serien i sökfönstret. För sladdlösa dammsugare i 2000-serien går det inte att köpa ett nytt batteri online. Du kan kontakta oss för att få ytterligare hjälp via www.philips.com/support.
Innan du tar ut batteriet ska du se till att apparaten är bortkopplad från vägguttaget och att batteriet är urladdat. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du kasserar batterier.
Följ instruktionerna nedan för att ta bort det laddningsbara batteriet:
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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