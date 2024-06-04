Batteriet i min sladdlösa Philips-dammsugare laddas ur snabbt

Den högsta inställningen för Philips sladdlösa dammsugare i 8000-serien är Turbo, som har en mycket hög sugeffekt. Det leder till att batteriet laddas ur mycket snabbt i Turbo-inställningen. Den här inställningen är avsedd att användas för att dammsuga mycket smutsiga områden. För normal mängd damm kan din sladdlösa Philips-dammsugare i 8000-serien användas med inställningen Eko eller Normal. Nedan hittar du några av de vanligaste konfigurationerna och deras driftstid beroende på vilken effektinställning som används.



Användning av hela dammsugaren (handenhet, rör och munstycke) med golvtypsidentifiering aktiverat.

Här följer driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 1):

Eko (driftstid 29–50 minuter).

Normal (driftstid 19–28 minuter).

Turbo (driftstid 13–20 minuter).

Användning av hela dammsugaren (handenhet, rör och munstycke) med golvtypsidentifiering inaktiverat.

Här följer driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 2):

Eko (driftstid 29–43 minuter).

Normal (driftstid 19–26 minuter).

Turbo (driftstid 13–17 minuter).

Användning av endast handenheten eller handenheten, röret och dammsugnings- och moppmunstycket eller handenheten och tillbehör (fogmunstycke, mjuk borste, kombinationsverktyg, bilklädselmunstycke).

Här följer driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 3):

Eko (driftstid 72–80 minuter).

Normal (driftstid 32–35 minuter).

Turbo (driftstid 26–30 minuter).

Användning av handenheten och miniturboborsten.

Här följer driftstiderna för de tre effektinställningarna (se bild 4):

Eko (driftstid 53–58 minuter).

Normal (driftstid 27–30 minuter).

Turbo (driftstid 17–19 minuter).

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