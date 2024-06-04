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Philips support

Batteriet i min sladdlösa Philips-dammsugare laddas ur snabbt

Om batteriet i din sladdlösa Philips-dammsugare laddas ur för snabbt kan du leta upp modellen på apparatens rör och läsa vår artikel nedan för möjliga orsaker och lösningar.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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