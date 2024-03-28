ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

30-day return

Supporthemsida

Philips support

Min sladdlösa Philips-dammsugare glider inte bra på mattor

Om din sladdlösa Philips-dammsugare inte glider lätt på mattor kan du läsa vidare för att ta reda på vad du kan göra för att åtgärda detta.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida