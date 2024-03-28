Min sladdlösa Philips-dammsugare glider inte bra på mattor

Det kan vara svårare att dammsuga mattor i vissa vinklar med Philips sladdlösa dammsugare. Detta kan bero på luggens riktning. Om du har problem med att dammsuga mattan åt ett håll kan du prova att ändra riktning tills du hittar den vinkel som ger bäst glid.

Du kan även minska rörvinkeln så att munstycket glider lätt över mattan. Vi rekommenderar att du dammsuger mattan i luggens riktning. Du kan även försöka minska effekten och sänka hållhöjden.