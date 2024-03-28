Min sladdlösa Philips-dammsugare glider inte bra på mattor
Om din sladdlösa Philips-dammsugare inte glider lätt på mattor kan du läsa vidare för att ta reda på vad du kan göra för att åtgärda detta.
Vi rekommenderar att du väljer den lägsta inställningen för att dammsuga mattor med din sladdlösa dammsugare, särskilt på mattor med hög lugg. De högre inställningarna är mycket kraftfulla och kan producera för mycket sugkraft mot mattan, vilket gör det svårt för apparaten att glida.
Det kan vara svårare att dammsuga mattor i vissa vinklar med Philips sladdlösa dammsugare. Detta kan bero på luggens riktning. Om du har problem med att dammsuga mattan åt ett håll kan du prova att ändra riktning tills du hittar den vinkel som ger bäst glid. Du kan även minska rörvinkeln så att munstycket glider lätt över mattan. Vi rekommenderar att du dammsuger mattan i luggens riktning. Du kan även försöka minska effekten och sänka hållhöjden.
Förutom de två stora hjulen på baksidan av munstycket finns det även två mindre hjul i det nedre främre hörnet på munstycket. Säkerställ bästa möjliga prestanda genom att regelbundet ta bort smutsen runt munstyckets hjul.
Informationen nedan gäller endast sladdlösa dammsugare i 8000- och 7000-serien. Slå på funktionen för golvtypsidentifiering på den digitala menyn för bästa möjliga identifiering av din golvtyp.
Obs! Bekräfta ditt val genom att trycka på menyknappen
Titta på videon nedan för detaljerade instruktioner.
Löste de här stegen inte problemet? Kontakta oss via http://www.philips.com/support för att få ytterligare hjälp
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›