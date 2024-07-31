Jag kan inte konfigurera mina enheter och Philips Avent Baby Monitor+-appen
Publicerad på 31 juli 2024
Om du inte kan konfigurera Philips Avent ansluten babyvakt och Philips Avent Baby Monitor+-appen kan felsökningstipsen nedan eventuellt hjälpa dig att hitta en lösning.
Kontrollera att du har valt ett SSID i ett nätverk som har stöd för 2,4 GHz.
Kontrollera att Wi-Fi-signalen är stark och stabil. Om signalen är svag kan du flytta babyenheten till en annan plats, men inte längre än 1,5 meter bort från barnet. Eller återställ Wi-Fi-routern.
Använd en Wi-Fi-repeater för att få en starkare signal. Använd samma SSID (nätverksnamnet) och använd samma lösenord för routern och repeatern.
Använd samma Wi-Fi-nätverk för den smarta enheten (mobiltelefon) och babyvakten.
Kontrollera LED-lampan på babyenheten. Om den blinkar rött (under parkoppling av appen och babyenheten) är det angivna SSID:t eller Wi-Fi-lösenordet fel. Upprepa konfigurationsprocessen med rätt lösenord.
Om LED-lampan på babyenheten lyser rött är babymonitorn ansluten till Wi-Fi-routern men inte till internet. Kontrollera om du har tillgång till internet med andra appar som YouTube, Facebook osv. Om andra appar inte svarar åtgärdar du internetanslutningen. Om du har internetåtkomst kan det hända att servern ligger tillfälligt nere. Vänta i 30 minuter och upprepa sedan konfigurationsprocessen.
Se till att andra enheter inte stör babyvakten. Enheter som mikrovågsugnar, bärbara datorer osv. kan störa Wi-Fi-signalen. Prova en annan plats eller öka avståndet mellan sådana enheter och babyvakten.
Håll din smarta enhet med QR-koden på lämpligt avstånd från kameran på babyvakten. Avståndet ska vara 5 till 15 centimeter.
Om kameran fortfarande inte kan läsa QR-koden ska du se till att rummet är tillräckligt upplyst. Kontrollera skärmens ljusstyrka och ändra den vid behov.
Om nattläget är aktiverat inaktiverar du det, justerar skärmens ljusstyrka och försöker igen.
När babyvakten har läst QR-koden hör du ett bekräftelseljud och LED-lampan på babyenheten lyser vitt.
En vit LED-lampa visar att babyenheten är ansluten till Wi-Fi-routern. Babyvakten är redo att anslutas till appen.
En grön LED-lampa visar att den är redo att anslutas till föräldraenheten.
Det kanske redan finns tre personer som övervakar ditt barn. Appen tillåter endast att tre personer/användare tittar samtidigt. Om du har administratörsrättigheter kan du ta bort åtkomst för en av gästerna så att du själv kan titta.
Observera att för Philips Avent Premium ansluten babyvakt (SCD971, SCD973) raderas sömndata vid återställning. Ta skärmbilder från appen precis före återställningen om du vill se dessa data efter återställningen.
Följ stegen nedan för att återställa:
Tryck på lägesknappen och knappen för äkta samtalsfunktion samtidigt i cirka tio sekunder.
När meddelandet på skärmen ber om bekräftelse trycker du på Fortsätt.
Tryck på på/av-knappen på babyenheten längre än tio sekunder. LED-lampan blinkar grönt och orange växelvis. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan lyser grönt.
Du måste uppdatera alla inställningar, inklusive den anslutna Wi-Fi-routerns SSID (nätverksnamnet), lösenord och appanvändare.
Nu kan du parkoppla babyvakten till appen igen.
Har du fortfarande problem med att konfigurera din Philips Avent ansluten babyvakt? Kontakta oss om inget av de här tipsen hjälper.