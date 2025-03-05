Min hud blir irriterad efter att jag använt min Philips-rakapparat
Om det är första gången du använder en Philips-rakapparat eller om du har bytt rakhuvuden bör du tänka på att huden måste anpassa sig till (de nya) rakhuvudena. Det innebär att huden kan kännas något irriterad i början. Ge dig själv 2–3 veckor att vänja dig vid det nya Philips-rakapparatsystemet. Du kan även använda en kräm/lotion med aloe vera, en mild fuktkräm eller en alkoholfri aftershave-lotion för att minimera hudirritation efter rakning. Tänk också på att ge huden lite tid att återhämta sig mellan rakningstillfällena.
Nedan hittar du tips på hur du får bästa möjliga resultat från Philips-rakapparaten samt hur du undviker obehag och irritation.
Se till att huden är ren innan du använder Philips-rakapparaten.
Se alltid till att skärhuvudet har full kontakt mot huden.
Tryck försiktigt och flytta skärhuvudet långsamt över huden med cirkelrörelser.
Förtrimma långa eller svårrakade hårstrån.
Det kan ta ett tag innan huden vänjer sig så låt huden återhämta sig mellan rakningstillfällena.
När du rengör rakhuvudena, klippenheten och skyddet ska du tänka på att de ingår i ett matchande set. Om du råkar placera ett skärverktyg i fel rakskydd kan det ta flera veckor innan optimala rakningsprestanda har återställts.