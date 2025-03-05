Philips support

Min hud blir irriterad efter att jag använt min Philips-rakapparat

Om det är första gången du använder en Philips-rakapparat eller om du har bytt rakhuvuden bör du tänka på att huden måste anpassa sig till (de nya) rakhuvudena. Det innebär att huden kan kännas något irriterad i början. Ge dig själv 2–3 veckor att vänja dig vid det nya Philips-rakapparatsystemet. Du kan även använda en kräm/lotion med aloe vera, en mild fuktkräm eller en alkoholfri aftershave-lotion för att minimera hudirritation efter rakning. Tänk också på att ge huden lite tid att återhämta sig mellan rakningstillfällena.



Nedan hittar du tips på hur du får bästa möjliga resultat från Philips-rakapparaten samt hur du undviker obehag och irritation.