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    Philips support

    Min gäst kan inte se videon i Philips Avent Baby Monitor+-appen

    Publicerad på 21 november 2022

    Om din gäst inte kan se videon i appen följer du felsökningstipsen nedan för att åtgärda problemet: 

    • Det är möjligt att din gäst fortfarande behöver registrera ett konto hos Philips. Be din gäst ladda ned appen Philips Avent Baby Monitor+ och registrera ett konto först. Skicka inbjudan till gästen när hen har registrerat sitt konto.
    • Gästanvändaren som du vill bjuda in bor kanske på en annan kontinent. Se till att gästanvändaren väljer samma land som du själv när hen registrerar sitt användarkonto.
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