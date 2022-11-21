Min gäst kan inte se videon i Philips Avent Baby Monitor+-appen
Publicerad på 21 november 2022
Om din gäst inte kan se videon i appen följer du felsökningstipsen nedan för att åtgärda problemet:
Det är möjligt att din gäst fortfarande behöver registrera ett konto hos Philips. Be din gäst ladda ned appen Philips Avent Baby Monitor+ och registrera ett konto först. Skicka inbjudan till gästen när hen har registrerat sitt konto.
Gästanvändaren som du vill bjuda in bor kanske på en annan kontinent. Se till att gästanvändaren väljer samma land som du själv när hen registrerar sitt användarkonto.