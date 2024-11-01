Min Philips Avent Baby Monitor+-app skickar falska aviseringar till mig
Publicerad på 27 maj 2025
Falska aviseringar kan orsakas av att enhetens känslighet är för högt inställd. Justera känslighetsinställningen till en lägre nivå för att undvika dessa aviseringar. Du kan läsa hur du gör det i följande avsnitt.
Gör följande om du får för många ljud- eller rörelseaviseringar:
Öppna Baby Monitor+ och gå till Inställningar (Settings) > Varningar och aviseringar (Alerts and notifications) (se bild 1 nedan).
Välj Ljudregistrering (Sound detection) eller Rörelseregistrering (Motion detection) (se bild 2 och 3 nedan).
Sänk känslighetsnivån för att minska antalet larm som aktiveras av mindre ljud eller rörelser.