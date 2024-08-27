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Philips support

Anslutningen bryts ofta mellan babyenheten och appen

Om anslutningen mellan babyenheten och appen Philips Avent Baby Monitor+ inte är tillfredsställande följer du stegen nedan för att förbättra anslutningen.

  • Kontrollera att Wi-Fi-anslutningen är bra och stabil. Kontrollera Wi-Fi-signalens styrka på sidan för appinställningar. Den fungerar bäst när den visar ”utmärkt” eller ”bra”. Du kan använda en Wi-Fi-repeater för att få en starkare signal.
  • Se till att du använder den senaste versionen av appen Philips Avent Baby Monitor+. Gör du inte det uppdaterar du appen på din smartphone.
  • Starta om appen Philips Avent Baby Monitor+ på din smartphone.
  • Starta om modemet eller routern.
  • Starta om babyenheten genom att trycka på på/av-knappen.

Har du fortfarande problem med anslutningen? Kontakta oss om inget av de här tipsen hjälper.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .

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