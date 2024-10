Philips garanti gäller för: • Produkter som har köpts från en auktoriserad Philips återförsäljare. • För den person som kan visa upp en originalfaktura eller ett kvitto där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges. Garantin börjar gälla den dag du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare och upphör att gälla efter den garantiperiod som anges i tabellen nedan. Om defekter som beror på produktionsfel från fabrik uppstår under garantiperioden kommer Philips att reparera eller byta ut produkten utan kostnad. Vid byte av produkt gäller originalproduktens inköpsdatum som startdatum för garantin. Philips garanti gäller endast om produkten har hanterats korrekt för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen. Förlängd garanti: Vissa Philips personliga hygienprodukter är berättigade till en diskretionär utökad garanti. Utöver garantiperioden som anges längst ner på denna sida kan du vara berättigad till en gratis utökad garanti om du registrerar din produkt i ditt My Philips-konto inom 90 dagar efter köpet. Logga in på ditt My Philips-konto och följ instruktionerna för produktregistrering inom 90 dagar från inköpsdatumet för att ta reda på om din produkt är kvalificerad.