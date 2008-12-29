Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Högupplöst skärm för offentlig visning Högupplöst skärm för offentlig visning Högupplöst skärm för offentlig visning

      plasmaskärm

      BDH4251V/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Högupplöst skärm för offentlig visning

      Kostnadseffektiv plasmaskärm med den senaste tekniken som är utformad för installationer för offentlig inomhusvisning. Avancerad digital videobearbetning och den senaste plasmatekniken garanterar optimal bild.

      Läs mer om produkten

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Liknande produkter

      Visa alla Unmapped

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      plasmaskärm
      - {discount-value}

      plasmaskärm

      totalt

      recurring payment

      Högupplöst skärm för offentlig visning

      42" XGA-plasmaskärm

      • 42 tums
      • XGA
      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

      Hög ljusstyrka (1 500 cd/m²) och kontrast (15 000:1)

      Höga ljusstyrke- och kontrastvärden är av extremt stort värde i offentliga miljöer där ljusförhållanden varierar och ofta inte kan kontrolleras.

      Rörelseanpassad de-interlacing ger knivskarpa bilder

      Smart algoritm för de-interlacing, som känner av vilken typ av videokälla som används (till exempel stillbild, rörlig bild eller film) och optimerar automatiskt de-interlacing-processen med spatialt, temporalt eller filmläge. Resultatet blir en alltid knivskarp och stabil bild.

      Skärminställningar kan göras från nätverket vilket möjliggör fjärrhantering

      Med funktionen för fjärrkontroll av bildskärmar kan du fjärrstyra och justera skärmar via RS232-protokollet.

      VGA loop through för seriekoppling av flera skärmar

      I de fall då flera skärmar måste dela på en ingångssignal är VGA loop through en effektiv lösning, där VGA-ingångssignalen förstärks och blir tillgänglig via en VGA-utgång, som kan anslutas till nästa skärm och nästa skärm.

      Dolda och låsbara kontroller

      De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.

      Avancerad anti-inbränningsfunktion förhindrar spökbilder

      Skyddsfunktionen "pixel shift" har implementerats. När skyddsfunktionen aktiveras flyttas skärmbildens pixelpositioner automatiskt, vilket förhindrar "spökbilder". Dessutom har återställningsfunktioner mot inbränningar implementerats. Beroende på modell tas spökbilder bort med hjälp av en fullfrekvent vitsignal på hela skärmen under en viss tid eller genom att bilden inverteras för att uppnå samma resultat.

      Lång beräknad livslängd på skärmen på över 60 000 timmar

      Vid offentliga visningar behövs ofta drift dygnet runt. Även efter 60 000 timmars drift är skärmens ljusstyrkenivå minst 50 % av det ursprungliga värdet.

      Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön

      Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        107  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        42  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1 024 x 768
        Ljusstyrka
        1 500  cd/m²
        Antal färger
        1,07 miljarder färger
        Kontrastförhållande (medel)
        15 000:1
        Synfältsvinkel (horisontell)
        > 160  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        > 160  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • 3D MA-videobearbetning
        • Bild bredvid bild
        • Bild-i-bild
        • Progressive Scan
        • Automatisk hudtonskorrigering
        • Färgförbättring
        • Brusreducering
        Vertikal avsökningsfrekvens
        50-85 Hz
        Visa skärmtyp
        XGA-plasmapanel

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        • Ljud v/h x1
        • Extern högtalaranslutning
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-ut D-Sub 15HD
        AV-ingång
        • Komponent (YPbPr) x1
        • Ljud (v/h) för YPbPr x1
        • Komposit (CVBS) x1
        • Ljud (v/h) x1
        • S-video x1
        • 2x SCART
        • HDMI x1
        AV-utgång
        • Komposit (CVBS) x1
        • Ljud (v/h) x1
        Andra anslutningar
        S/PDIF-utgång (koaxial)
        Ljudingång för PC
        Ljud vänster/höger (RCA 2x)

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Stående
        • Liggande
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixel shift, Image reverse, low bright
        Bekväm användning
        OSD (On-screen Display)
        Myndighetsgodkännande
        • CE-märke
        • RoHS
        Nätverksstyrd
        RS232
        Bildformatsjustering
        • 4:3
        • Zooma underrubrik
        • Superbred
        • Widescreen
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
        2X10 W
        Ljudsystem
        • Mono
        • Stereo

      • Effekt

        Strömförsörjning
        100-240 VAC, 50/60 Hz
        Förbrukning (aktivt läge)
        320 W (medel)
        Strömförbrukning i standby-läge
        <1 W

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz

      • Mått

        Livslängd till 50 % ljusstyrka
        60000  timmar
        Låddjup
        330  mm
        Lådhöjd
        790  mm
        Lådbredd
        1260  mm
        Höjd (med stativ)
        716  mm
        Höjd (med stativ) (tum)
        28.19  tum
        Bredd
        1039  mm
        Produktvikt
        30,4  kg
        Djup (med stativ)
        280  mm
        Höjd
        628  mm
        Djup
        88  mm
        Djup (med stativ) (tum)
        11.02  tum
        Bredd (tum)
        49,9  tum
        Höjd (tum)
        24.72  tum
        Djup (tum)
        3,46  tum
        Låddjup (tum)
        13.0  tum
        Lådhöjd (tum)
        31.1  tum
        Lådbredd (tum)
        49.6  tum
        Produktvikt (i lbs)
        67,02  lb
        Vikt inkl. förpackning
        37,85  kg
        Vikt inkl. förpackning (i lbs)
        83,44

      • Tekniska specifikationer

        Drifttemperatur
        0-40  °C
        Intervall för relativ luftfuktighet
        20-80 %

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Videouppspelning
        • NTSC
        • PAL
        • Secam

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Bordsställning
        • VGA-kabel
        • Fjärrkontroll
        • AC-nätkabel
        • Batterier för fjärrkontrollen
        • Användarhandbok på CD-skiva
        Extra tillbehör
        • Högtalare BAH4251S1
        • Takmontering BM04111 & BM01111
        • Fast väggmontering BM02111
        • Flexibel väggmontering BM04111+BM02212

      • Övrigt

        Infattning
        Antracitgrå metallic

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • nätkabel
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Fjärrkontroll
      • Bordsställning
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • VGA-kabel
      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.