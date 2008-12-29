Dolda och låsbara kontroller

De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.