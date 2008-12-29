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BDH4251V/00
Högupplöst skärm för offentlig visning
Kostnadseffektiv plasmaskärm med den senaste tekniken som är utformad för installationer för offentlig inomhusvisning. Avancerad digital videobearbetning och den senaste plasmatekniken garanterar optimal bild.Läs mer om produkten
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plasmaskärm
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HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.
Höga ljusstyrke- och kontrastvärden är av extremt stort värde i offentliga miljöer där ljusförhållanden varierar och ofta inte kan kontrolleras.
Smart algoritm för de-interlacing, som känner av vilken typ av videokälla som används (till exempel stillbild, rörlig bild eller film) och optimerar automatiskt de-interlacing-processen med spatialt, temporalt eller filmläge. Resultatet blir en alltid knivskarp och stabil bild.
Med funktionen för fjärrkontroll av bildskärmar kan du fjärrstyra och justera skärmar via RS232-protokollet.
I de fall då flera skärmar måste dela på en ingångssignal är VGA loop through en effektiv lösning, där VGA-ingångssignalen förstärks och blir tillgänglig via en VGA-utgång, som kan anslutas till nästa skärm och nästa skärm.
De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.
Skyddsfunktionen "pixel shift" har implementerats. När skyddsfunktionen aktiveras flyttas skärmbildens pixelpositioner automatiskt, vilket förhindrar "spökbilder". Dessutom har återställningsfunktioner mot inbränningar implementerats. Beroende på modell tas spökbilder bort med hjälp av en fullfrekvent vitsignal på hela skärmen under en viss tid eller genom att bilden inverteras för att uppnå samma resultat.
Vid offentliga visningar behövs ofta drift dygnet runt. Även efter 60 000 timmars drift är skärmens ljusstyrkenivå minst 50 % av det ursprungliga värdet.
Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Tekniska specifikationer
Mottagare/mottagning/sändning
Tillbehör
Övrigt
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