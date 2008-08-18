Bestäm olika startinställningar med SmartControl

I en nätverksinställning vill du kunna styra startegenskaperna för alla skärmar när strömmen återansluts efter ett strömavbrott. Via RS232-kommandon möjliggör Smart Control fyra olika startinställningar: Power Status (strömstatus), Source Input (källingång), Volume Level (volymnivå) och Picture Format (bildformat). För alla fyra inställningarna kan du välja att den senaste statusen ska visas i teckenfönstret eller ha en fast inställning när strömmen återansluts.