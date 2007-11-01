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BDL4231C/00
Innovativ skärm för allmän visning inomhus
Styr dina kostnader med den här nätverksstyrda 42" LCD-skärmen. Oavsett om den används i ett nätverk eller vid en enskild offentlig visning har den här modellen en mängd olika funktioner som uppfyller kraven för de mest krävande offentliga visningarna och företagsvisningarna.Läs mer om produkten
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
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LCD-skärm
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HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.
Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
LCD-skärm i widescreenformat med XGA-upplösningen som kan visa 1366 x 768 bildpunkter. WXGA tillåter progressiva bildskärmar, vilket ger bättre skärmprestanda och mer korrekt färgåtergivning.
I en nätverksinställning vill du kunna styra startegenskaperna för alla skärmar när strömmen återansluts efter ett strömavbrott. Via RS232-kommandon möjliggör Smart Control fyra olika startinställningar: Power Status (strömstatus), Source Input (källingång), Volume Level (volymnivå) och Picture Format (bildformat). För alla fyra inställningarna kan du välja att den senaste statusen ska visas i teckenfönstret eller ha en fast inställning när strömmen återansluts.
De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.
SmartCard Xpress är en extra kortplats som ger skärmen ytterligare funktioner. Kort som utvecklats av Philips och/eller tredje part är utformade för att effektivisera anslutningen med skärmen via kortplatsen så att du inte behöver några externa enheter.
Med fjärrstyrning kan användaren fjärrkontrollera och -justera skärmarna via RS232-protokollet. Med hjälp av CEC-kommandon kan du få full kontroll över alla skärmar i din skyltning när som helst.
Gör det möjligt att kopiera alla menyinställningar från en skärm till andra skärmar. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan enheterna och minskar installationstiden betydligt. Fungerar helt och hållet trådlöst.
Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Tekniska specifikationer
Mottagare/mottagning/sändning
Tillbehör
Övrigt
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