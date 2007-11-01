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    • Innovativ skärm för allmän visning inomhus Innovativ skärm för allmän visning inomhus Innovativ skärm för allmän visning inomhus

      LCD-skärm

      BDL4231C/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Innovativ skärm för allmän visning inomhus

      Styr dina kostnader med den här nätverksstyrda 42" LCD-skärmen. Oavsett om den används i ett nätverk eller vid en enskild offentlig visning har den här modellen en mängd olika funktioner som uppfyller kraven för de mest krävande offentliga visningarna och företagsvisningarna.

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      LCD-skärm
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      LCD-skärm

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      Innovativ skärm för allmän visning inomhus

      med SmartCard-kortplats

      • 42 tums
      • multimedia
      • HD Ready
      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

      SmartPower för energieffektivitet

      SmartPower för energieffektivitet

      Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

      Widescreenformatet WXGA med upplösning 1366 x 768 för skarpare visning

      LCD-skärm i widescreenformat med XGA-upplösningen som kan visa 1366 x 768 bildpunkter. WXGA tillåter progressiva bildskärmar, vilket ger bättre skärmprestanda och mer korrekt färgåtergivning.

      Bestäm olika startinställningar med SmartControl

      I en nätverksinställning vill du kunna styra startegenskaperna för alla skärmar när strömmen återansluts efter ett strömavbrott. Via RS232-kommandon möjliggör Smart Control fyra olika startinställningar: Power Status (strömstatus), Source Input (källingång), Volume Level (volymnivå) och Picture Format (bildformat). För alla fyra inställningarna kan du välja att den senaste statusen ska visas i teckenfönstret eller ha en fast inställning när strömmen återansluts.

      Dolda och låsbara kontroller

      De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.

      Inbyggd SmartCard Xpress-kortplats för utbyggbarhet

      SmartCard Xpress är en extra kortplats som ger skärmen ytterligare funktioner. Kort som utvecklats av Philips och/eller tredje part är utformade för att effektivisera anslutningen med skärmen via kortplatsen så att du inte behöver några externa enheter.

      Fjärrstyrning och konfigurering via RS232

      Med fjärrstyrning kan användaren fjärrkontrollera och -justera skärmarna via RS232-protokollet. Med hjälp av CEC-kommandon kan du få full kontroll över alla skärmar i din skyltning när som helst.

      Wireless SmartLoader för snabbkloning

      Gör det möjligt att kopiera alla menyinställningar från en skärm till andra skärmar. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan enheterna och minskar installationstiden betydligt. Fungerar helt och hållet trådlöst.

      Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön

      Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        107  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        42  tum
        Bildförhållande
        16:9
        LCD-paneltyp
        • 1 366 x 768 bildpunkter
        • Antireflexpolarisering
        Optimal upplösning
        1360 x 768 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        500  cd/m²
        Antal färger
        16,7 miljoner färger
        Dynamisk skärmkontrast
        3000:1
        Svarstid (medel)
        5  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • 3D MA-videobearbetning
        • Progressive Scan
        • Dynamisk kontrastförbättring
        Vertikal avsökningsfrekvens
        56-75 Hz
        Visa skärmtyp
        LCD WXGA aktiv matris TFT

      • Anslutningar

        PC
        • 3,5 mm datorljudingång x1
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-in D-Sub 15HD
        AV-ingång
        • HDMI x2
        • Komponent (YPbPr) 2x
        • Ljud (v/h) för YPbPr 2x
        • Komposit (CVBS) x1
        • Ljud (v/h) x1
        • S-video x1
        Andra anslutningar
        S/PDIF-utgång (koaxial)
        Förbättrade anslutningsfunktioner
        • Expansionsfack för SmartCard
        • Extern högtalaranslutning

      • Bekvämlighet

        Bild-i-bild
        CVBS PIP på huvud-VGA
        Myndighetsgodkännande
        • CE-märke
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • Semko
        Nätverksstyrd
        RS232
        VESA-montering
        400 x 200 mm
        Bildformatsjustering
        • 4:3
        • Widescreen
        • Zooma underrubrik
        • Superbred
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2
        Uteffekt (RMS)
        2 x 10 W
        Ljudförbättring
        Smart Sound
        Ljudsystem
        • Stereo
        • Mono

      • Effekt

        Nätström
        90-264 V växelström, 50/60 Hz
        Förbrukning (aktivt läge)
        Medel: 129 W (VGA) 188 W (video)
        Strömförbrukning i standby-läge
        <3,5 W

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Mått

        Låddjup
        34.1  mm
        Lådhöjd
        74.8  mm
        Lådbredd
        117  mm
        Höjd (med stativ)
        663  mm
        Höjd (med stativ) (tum)
        26.1  tum
        Bredd
        1022  mm
        Produktvikt
        21,0  kg
        Djup (med stativ)
        250  mm
        Höjd
        615  mm
        Djup
        129  mm
        Djup (med stativ) (tum)
        9.8  tum
        Bredd (tum)
        40,2  tum
        Höjd (tum)
        24.2  tum
        Djup (tum)
        5,1  tum
        Låddjup (tum)
        13.4  tum
        Lådhöjd (tum)
        29.4  tum
        Lådbredd (tum)
        46.1  tum
        Produktvikt (i lbs)
        46,30  lb
        Vikt inkl. förpackning
        21,8  kg
        Vikt inkl. förpackning (i lbs)
        48,06
        MTBF
        100 000 (exkl. CCFL 50 000) tim.

      • Tekniska specifikationer

        Drifttemperatur
        0 - 40  °C
        Intervall för relativ luftfuktighet
        5 % - 90 %

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Videouppspelning
        • NTSC
        • PAL
        • Secam

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Bordsställning
        • AC-nätkabel
        • VGA-kabel
        • Fjärrkontroll
        • Batterier för fjärrkontrollen
        • Snabbstartguide
        • HDMI-DVI-adapterkabel
        • Användarhandbok på CD-skiva
        Extra tillbehör
        SmartLoader 22AV1135

      • Övrigt

        Infattning
        Antracitgrå metallic
        Garanti
        Europa/Nordamerika: 3 år, APMEA: 1 år

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Bordsställning
      • AC-nätkabel
      • VGA-kabel
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Snabbstartguide
      • HDMI-DVI-adapterkabel
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • Extra tillbehör: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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