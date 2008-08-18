Den här 46" professionella LCD-skärmen visar vad du vill säga. Vare sig du använder modellen i ett nätverk, för matristillämpning eller som enskild lösning för offentlig visning får du en mängd funktioner som klarar de mest krävande användningsområden
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LCD-skärm
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46 tum
multimedia
HDTV-skärm
HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel
HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.
LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p
Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-insignaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.
Kan användas i stående läge
Den här skärmen kan installeras i stående läge.
Dolda och låsbara kontroller
De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.
Skärminställningar kan göras från nätverket vilket möjliggör fjärrhantering
Med funktionen för fjärrkontroll av bildskärmar kan du fjärrstyra och justera skärmar via RS232-protokollet.
VGA-genomkoppling möjliggör seriekoppling av flera bildskärmar
Genom seriekoppling av flera skärmar distribueras kontroll och visuellt innehåll från en och samma källa till en mängd bildskärmar på olika platser i samma närområde.
Avancerad funktion mot inbränning
När en statisk bild visas på en LCD-skärm under en längre tid kan det uppstå ett slags spökbild på skärmen till följd av så kallad inbränning. Även om inbrända bilder på LCD-skärmar inte är permanenta bör du försöka undvika detta, särskilt om skärmen är på dygnet runt.
Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön
Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.
Förbättrad zoomfunktion har stöd för matristillämpningar
Den interna zoomfunktionen underlättar implementering av en videoväggmatris utan dyr extern utrustning. Funktioner för videovägg med 25 skärmar uppdelade på fem horisontella och fem vertikala rader.
Tekniska specifikationer
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
116.8
cm
Diagonal skärmstorlek (tum)
46
tum
Bildförhållande
16:9
Bildpunktavstånd
0,53025 x 0,53025 mm
Optimal upplösning
1 920 x 1 080 vid 60 Hz
Ljusstyrka
450
cd/m²
Antal färger
16,7 miljoner färger
Kontrastförhållande (medel)
1500:1
Svarstid (medel)
6
ms
Synfältsvinkel (horisontell)
178
grader
Synfältsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildförbättring
3:2–2:2 filmdetektering
3D-kamfilter
Rörelsekompenserad videobearbetning
Bild-i-bild
Progressive Scan
3D MA-videobearbetning
Horisontell avsökningsfrekvens
31,5 – 91,1 kHz
Vertikal avsökningsfrekvens
58 – 85 Hz
Visa skärmtyp
LCD-skärm med Full HD W-UXGA aktiv matris
Anslutningar
PC
VGA-in D-Sub 15HD
VGA-ut D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9-utgång
3,5 mm datorljudingång x1
AV-ingång
HDMI x2
Komponent (YPbPr) x1
Ljud (v/h) för YPbPr x1
Komposit (CVBS) x 2
S-video x1
Ljud (v/h) x2 för CVBS och S-Video
AV-utgång
Komposit (CVBS) x1
Ljud (v/h) x1
Förbättrade anslutningsfunktioner
Extern högtalaranslutning
Bekvämlighet
Placering
Stående
Liggande
Myndighetsgodkännande
CE-märke
RoHS
FCC, klass A
UL
OSD-språk
Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Spanska
Polera
Turkiska
Ryska
Nätverksstyrd
RS232
VESA-montering
400 x 200 mm
Löstagbar ljudenhet
2 x 7 W högtalare (tillval)
Effekt
Nätström
90-264 V växelström, 50/60 Hz
Förbrukning (aktivt läge)
165 W (medel)
Strömförbrukning i standby-läge
< 5 W
Bildskärmsupplösningar som stöds
Datorformat
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60Hz
1 920 x 1 080, 50, 60Hz
Videoformat
480i, 60 Hz
480 bpkt, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60Hz
1080i, 50, 60Hz
1080p, 60 Hz
Mått
Höjd (med stativ)
705
mm
Höjd (med stativ) (tum)
27.8
tum
Bredd
1 122
mm
Djup (med stativ)
406
mm
Höjd
663
mm
Djup
138
mm
Djup (med stativ) (tum)
16.0
tum
Bredd (tum)
44,2
tum
Höjd (tum)
26.1
tum
Djup (tum)
5,4
tum
MTBF
50 000 (exkl. CCFL 60 000) tim
Tekniska specifikationer
Drifttemperatur
0 - 40
°C
Intervall för relativ luftfuktighet
5 % - 90 %
Mottagare/mottagning/sändning
Videouppspelning
NTSC
PAL
Secam
Tillbehör
Tillbehör som medföljer
HDMI-DVI-adapterkabel
VGA-kabel
Fjärrkontroll
Batterier för fjärrkontrollen
Användarhandbok på CD-skiva
AC-nätkabel
Snabbstartguide
Extra tillbehör
Bordsstativ BM05211
Högtalare BAL4631S1
Takmontering BM04111 & BM01111
Fast väggmontering BM02111
Flexibel väggmontering BM04111+BM02212
Övrigt
Infattning
Antracitgrå metallic
Garanti
Europa/Nordamerika: 3 år
Förpackningens innehåll
Andra objekt i rutan
HDMI-DVI-adapterkabel
VGA-kabel
Fjärrkontroll
Batterier för fjärrkontrollen
Användarhandbok på CD-skiva
AC-nätkabel
Snabbstartguide
Extra tillbehör: Bordsstativ BM05211
Extra tillbehör: Högtalare BAL4631S1
Extra tillbehör: Takmontering BM04111 & BM01111
Extra tillbehör: Fast väggmontering BM02111
Extra tillbehör: Flexibel väggmontering BM04111+BM02212