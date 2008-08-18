LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-insignaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.