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      LCD-skärm

      BDL4631V/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

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      Den här 46" professionella LCD-skärmen visar vad du vill säga. Vare sig du använder modellen i ett nätverk, för matristillämpning eller som enskild lösning för offentlig visning får du en mängd funktioner som klarar de mest krävande användningsområden

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      LCD-skärm
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      LCD-skärm

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      • 46 tum
      • multimedia
      • HDTV-skärm
      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

      LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

      Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-insignaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

      Kan användas i stående läge

      Den här skärmen kan installeras i stående läge.

      Dolda och låsbara kontroller

      De lokala kontrollknapparna på skärmen är placerade så att de är mindre synliga för omedelbar åtkomst. Dessutom kan såväl fjärrkontrollsensorn som de lokala kontrollknapparna stängas av via RS232 för att förhindra obehörig kontroll av bildskärmen när den är placerad på offentliga platser.

      Skärminställningar kan göras från nätverket vilket möjliggör fjärrhantering

      Med funktionen för fjärrkontroll av bildskärmar kan du fjärrstyra och justera skärmar via RS232-protokollet.

      VGA-genomkoppling möjliggör seriekoppling av flera bildskärmar

      Genom seriekoppling av flera skärmar distribueras kontroll och visuellt innehåll från en och samma källa till en mängd bildskärmar på olika platser i samma närområde.

      Avancerad funktion mot inbränning

      När en statisk bild visas på en LCD-skärm under en längre tid kan det uppstå ett slags spökbild på skärmen till följd av så kallad inbränning. Även om inbrända bilder på LCD-skärmar inte är permanenta bör du försöka undvika detta, särskilt om skärmen är på dygnet runt.

      Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön

      Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

      Förbättrad zoomfunktion har stöd för matristillämpningar

      Den interna zoomfunktionen underlättar implementering av en videoväggmatris utan dyr extern utrustning. Funktioner för videovägg med 25 skärmar uppdelade på fem horisontella och fem vertikala rader.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        116.8  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        46  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Bildpunktavstånd
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimal upplösning
        1 920 x 1 080 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        450  cd/m²
        Antal färger
        16,7 miljoner färger
        Kontrastförhållande (medel)
        1500:1
        Svarstid (medel)
        6  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Bild-i-bild
        • Progressive Scan
        • 3D MA-videobearbetning
        Horisontell avsökningsfrekvens
        31,5 – 91,1 kHz
        Vertikal avsökningsfrekvens
        58 – 85 Hz
        Visa skärmtyp
        LCD-skärm med Full HD W-UXGA aktiv matris

      • Anslutningar

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-ut D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-utgång
        • 3,5 mm datorljudingång x1
        AV-ingång
        • HDMI x2
        • Komponent (YPbPr) x1
        • Ljud (v/h) för YPbPr x1
        • Komposit (CVBS) x 2
        • S-video x1
        • Ljud (v/h) x2 för CVBS och S-Video
        AV-utgång
        • Komposit (CVBS) x1
        • Ljud (v/h) x1
        Förbättrade anslutningsfunktioner
        Extern högtalaranslutning

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Stående
        • Liggande
        Myndighetsgodkännande
        • CE-märke
        • RoHS
        • FCC, klass A
        • UL
        OSD-språk
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Spanska
        • Polera
        • Turkiska
        • Ryska
        Nätverksstyrd
        RS232
        VESA-montering
        400 x 200 mm
        Löstagbar ljudenhet
        2 x 7 W högtalare (tillval)

      • Effekt

        Nätström
        90-264 V växelström, 50/60 Hz
        Förbrukning (aktivt läge)
        165 W (medel)
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 5 W

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1 920 x 1 080, 50, 60Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Mått

        Höjd (med stativ)
        705  mm
        Höjd (med stativ) (tum)
        27.8  tum
        Bredd
        1 122  mm
        Djup (med stativ)
        406  mm
        Höjd
        663  mm
        Djup
        138  mm
        Djup (med stativ) (tum)
        16.0  tum
        Bredd (tum)
        44,2  tum
        Höjd (tum)
        26.1  tum
        Djup (tum)
        5,4  tum
        MTBF
        50 000 (exkl. CCFL 60 000) tim

      • Tekniska specifikationer

        Drifttemperatur
        0 - 40  °C
        Intervall för relativ luftfuktighet
        5 % - 90 %

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Videouppspelning
        • NTSC
        • PAL
        • Secam

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • HDMI-DVI-adapterkabel
        • VGA-kabel
        • Fjärrkontroll
        • Batterier för fjärrkontrollen
        • Användarhandbok på CD-skiva
        • AC-nätkabel
        • Snabbstartguide
        Extra tillbehör
        • Bordsstativ BM05211
        • Högtalare BAL4631S1
        • Takmontering BM04111 & BM01111
        • Fast väggmontering BM02111
        • Flexibel väggmontering BM04111+BM02212

      • Övrigt

        Infattning
        Antracitgrå metallic
        Garanti
        Europa/Nordamerika: 3 år

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • HDMI-DVI-adapterkabel
      • VGA-kabel
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • AC-nätkabel
      • Snabbstartguide
      • Extra tillbehör: Bordsstativ BM05211
      • Extra tillbehör: Högtalare BAL4631S1
      • Extra tillbehör: Takmontering BM04111 & BM01111
      • Extra tillbehör: Fast väggmontering BM02111
      • Extra tillbehör: Flexibel väggmontering BM04111+BM02212
      Badge-D2C

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