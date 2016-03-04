MultiView 4K för fyra system på en skärm

Philips MultiView-funktion på den här expansiva 4K UHD-skärmen gör att upp till fyra systemen kan visas i full HD i varsitt fönster. Du kan använda bild-vid-bild (PbP) för att övervaka fyra systemen på en skärm för kontrollrum eller säkerhet. Eller för att använda flera enheter, till exempel två bärbara datorer, samtidigt sida vid sida, vilket gör att samarbetet blir mer produktivt. Eller så kan du även använda bild-i-bild-läget (PiP) för att titta på fotboll från digitaldekodern samtidigt som du arbetar på datorn.