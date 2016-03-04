BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Den expansiva, professionella Philips-skärmen med Ultra HD i 43 tums-klassen ger dig möjlighet att vidga dina vyer, se helheten och den stora detaljrikedomen i Ultra High Definition med 4K.Läs mer om produkten
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4K Ultra HD LCD-skärm
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De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Philips MultiView-funktion på den här expansiva 4K UHD-skärmen gör att upp till fyra systemen kan visas i full HD i varsitt fönster. Du kan använda bild-vid-bild (PbP) för att övervaka fyra systemen på en skärm för kontrollrum eller säkerhet. Eller för att använda flera enheter, till exempel två bärbara datorer, samtidigt sida vid sida, vilket gör att samarbetet blir mer produktivt. Eller så kan du även använda bild-i-bild-läget (PiP) för att titta på fotboll från digitaldekodern samtidigt som du arbetar på datorn.
Det är vanligt med variationer i ljusstyrka och färg på LCD-skärmar. Philips SmartUniformity-läget ger exakta bilder när det gäller ljusstyrka, vilket är avgörande för fotografi, formgivning och utskrifter. Det här läget har färgmetrik som kan bedöma precisionen i färgåtergivningen och har kalibrerats för att uppfylla en enhetlig genomsnittlig ljusstyrka på över 95 %. Om du väljer det här läget kan du generera jämna bilder med stor precision.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
MHL (Mobile High Definition Link) är ett mobilt ljud-/videogränssnitt för direkt anslutning av mobiltelefoner och andra bärbara enheter till högupplösta skärmar. Med en MHL-kabel (tillval) kan du ansluta din MHL-kompatibla mobila enhet till den här stora Philips MHL-skärmen och se dina HD-videoklipp få liv med fullt digitalt ljud. Förutom att njuta av dina mobila spel, foton, filmer och andra appar på storbild kan du samtidigt ladda din mobila enhet så att du aldrig får slut på ström under användning.
Infattningens tunna design ger ett elegant utseende åt den offentliga visningen och smälter in i de flesta miljöer. Dessutom passar designen perfekt för videoväggsmatriser.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
Super Speed USB 3.0 har en överföringshastighet på 5,0 Gbit/s. Detta är ungefär 10 gånger snabbare än USB 2.0-standarden och minskar dataöverföringstiden betydligt, vilket sparar tid och pengar. Med större bandbredd, supersnabba överföringshastigheter, bättre energisparfunktioner och överlägsna generella prestanda är USB 3.0 den bästa internationella standarden och låter dig använda lagringsenheter med hög kapacitet. Nu slipper du vänta länge på att enheterna ska laddas. Med ny snabbladdning kan du ladda snabbt och ladda och ge dig iväg. USB 3.0 är också bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter.
De här Philips-skärmarna har de mest avancerade anslutningsmöjligheterna, som VGA, DisplayPort och universell HDMI-kontakt, så att du kan njuta av högupplöst, okomprimerat video- och ljudinnehåll. Den nya DisplayPort- och HDMI 2.0-anslutningen gör det möjligt att ha en 4K-upplösning på 60 Hs, vilket ger en otrolig visuell upplevelse. Med USB-anslutning får du supersnabb dataöverföringshastighet, samtidigt som du har global anslutningsbarhet. Oavsett vilken källa du använder kan du vara säker på att den här Philips-skärmen är en bra investering som räcker länge!
VESA-mönstret garanterar kompatibilitet med hundratals innovativa installationslösningar.
Med ett tryck på nollströmbrytaren, som är bekvämt placerad på baksidan, kan du använda skärmen helt utan ström. På så sätt förbrukas ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Effekt
Mått
Vikt
Driftförhållanden
Hållbarhet
Uppfyllelse och standarder
Hölje
Förpackningens innehåll:
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