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    • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
      Energy Label Europe B Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD LCD-skärm

      BDM4350UC/00

      4K Ultra High Definition

      Den expansiva, professionella Philips-skärmen med Ultra HD i 43 tums-klassen ger dig möjlighet att vidga dina vyer, se helheten och den stora detaljrikedomen i Ultra High Definition med 4K.

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      Brilliance
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      Brilliance

      4K Ultra HD LCD-skärm

      totalt

      recurring payment

      4K Ultra High Definition

      Se helheten på stor skärm med detaljrikedom

      • 43 (visningsyta om 42,51 tum/108 cm)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

      UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

      De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.

      IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

      IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

      I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

      MultiView 4K för fyra system på en skärm

      MultiView 4K för fyra system på en skärm

      Philips MultiView-funktion på den här expansiva 4K UHD-skärmen gör att upp till fyra systemen kan visas i full HD i varsitt fönster. Du kan använda bild-vid-bild (PbP) för att övervaka fyra systemen på en skärm för kontrollrum eller säkerhet. Eller för att använda flera enheter, till exempel två bärbara datorer, samtidigt sida vid sida, vilket gör att samarbetet blir mer produktivt. Eller så kan du även använda bild-i-bild-läget (PiP) för att titta på fotboll från digitaldekodern samtidigt som du arbetar på datorn.

      SmartUniformity för konsekventa bilder

      SmartUniformity för konsekventa bilder

      Det är vanligt med variationer i ljusstyrka och färg på LCD-skärmar. Philips SmartUniformity-läget ger exakta bilder när det gäller ljusstyrka, vilket är avgörande för fotografi, formgivning och utskrifter. Det här läget har färgmetrik som kan bedöma precisionen i färgåtergivningen och har kalibrerats för att uppfylla en enhetlig genomsnittlig ljusstyrka på över 95 %. Om du väljer det här läget kan du generera jämna bilder med stor precision.

      SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

      SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

      SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

      MHL-teknik för mobilt innehåll på stor skärm

      MHL-teknik för mobilt innehåll på stor skärm

      MHL (Mobile High Definition Link) är ett mobilt ljud-/videogränssnitt för direkt anslutning av mobiltelefoner och andra bärbara enheter till högupplösta skärmar. Med en MHL-kabel (tillval) kan du ansluta din MHL-kompatibla mobila enhet till den här stora Philips MHL-skärmen och se dina HD-videoklipp få liv med fullt digitalt ljud. Förutom att njuta av dina mobila spel, foton, filmer och andra appar på storbild kan du samtidigt ladda din mobila enhet så att du aldrig får slut på ström under användning.

      Elegant utseende med tunn infattningsdesign

      Infattningens tunna design ger ett elegant utseende åt den offentliga visningen och smälter in i de flesta miljöer. Dessutom passar designen perfekt för videoväggsmatriser.

      Kraftfulla 7-watts högtalare låter dig uppleva ditt innehåll till max

      Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

      USB 3.0 -hubb för bekväm åtkomst och snabb laddning

      Super Speed USB 3.0 har en överföringshastighet på 5,0 Gbit/s. Detta är ungefär 10 gånger snabbare än USB 2.0-standarden och minskar dataöverföringstiden betydligt, vilket sparar tid och pengar. Med större bandbredd, supersnabba överföringshastigheter, bättre energisparfunktioner och överlägsna generella prestanda är USB 3.0 den bästa internationella standarden och låter dig använda lagringsenheter med hög kapacitet. Nu slipper du vänta länge på att enheterna ska laddas. Med ny snabbladdning kan du ladda snabbt och ladda och ge dig iväg. USB 3.0 är också bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter.

      SmartConnect med DisplayPort-, HDMI- och VGA-anslutning

      De här Philips-skärmarna har de mest avancerade anslutningsmöjligheterna, som VGA, DisplayPort och universell HDMI-kontakt, så att du kan njuta av högupplöst, okomprimerat video- och ljudinnehåll. Den nya DisplayPort- och HDMI 2.0-anslutningen gör det möjligt att ha en 4K-upplösning på 60 Hs, vilket ger en otrolig visuell upplevelse. Med USB-anslutning får du supersnabb dataöverföringshastighet, samtidigt som du har global anslutningsbarhet. Oavsett vilken källa du använder kan du vara säker på att den här Philips-skärmen är en bra investering som räcker länge!

      VESA-montering ger den perfekta konfigurationen

      VESA-mönstret garanterar kompatibilitet med hundratals innovativa installationslösningar.

      Ingen strömförbrukning alls med nollströmbrytare

      Med ett tryck på nollströmbrytaren, som är bekvämt placerad på baksidan, kan du använda skärmen helt utan ström. På så sätt förbrukas ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Panelstorlek
        42,51 tum (108 cm)
        Bildförhållande
        16:9
        LCD-paneltyp
        IPS LCD
        Bakgrundsbelysningstyp
        W-LED-system
        Bildpunktavstånd
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        300  cd/m²
        Enhetlig ljusstyrka
        96~105 %
        Antal färger
        Stöd för 1,07 miljarder färger (10-bitars)
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Svarstid (medel)
        5 ms (grå till grå)
        Synfältsvinkel
        • 178º (H)/178º (V)
        • vid C/R > 20
        Bildförbättring
        SmartImage
        Effektiv visningsyta
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Avsökningsfrekvens
        VGA/HDMI: 30-99 kHz; DP: 30-160 kHz (H)/VGA: 56-80 Hz, HDMI/DP: 23-80 Hz (V)
        sRGB
        Ja
        MHL
        1080P vid 60 Hz
        Delta E
        <3
        Flimmerfri
        Ja
        Bildskärmsbeläggning
        Antireflexskydd, 3H, dimmighet 1 %

      • Anslutningar

        Signalingång
        • VGA (analog)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0 ) - MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 w/snabbladdning) *
        Synkingång
        • Separat synkronisering
        • Synk på grönt
        Ljud (ingång/utgång)
        • Ingång för datorljud
        • Hörlur ut

      • Bekvämlighet

        Inbyggda högtalare
        7 W x 2
        Plug & Play-kompatibel
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Bekväm användning
        • SmartImage
        • MultiView
        • Användarens
        • Meny
        • Ström på/av
        OSD-språk
        • Brasiliansk portugisiska
        • Tjeckiska
        • Nederländska
        • Engelska
        • Finnish
        • Franska
        • Tyska
        • Grekiska
        • Ungerska
        • Italienska
        • Japanska
        • Koreanska
        • Polera
        • Portugisiska
        • Ryska
        • kinesiska (förenklad)
        • Spanska
        • Svenska
        • Traditionell kinesiska
        • Turkiska
        • Ukrainska
        Annan bekvämlighet
        • Kensington-lås
        • VESA-montering (200 x 200 mm)
        Kontrollprogramvara
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2x enheter)
        • PBP (4x enheter)

      • Effekt

        ECO-läge (eko)
        46,5 W (medel)
        Strömförsörjning
        • Inbyggt
        • 100–240 V AC, 50–60 Hz
        Av-läge
        Ingen strömförbrukning med AC-strömbrytare
        Aktivt läge
        63,1 W (medel) (testmetoden EnergyStar 6.0)
        Standbyläge
        <0,5 W (medel)
        Power LED-indikator
        • Användning - vit
        • Standbyläge - vit (blinkande)

      • Mått

        Förpackning i mm (B x H x D)
        1070 x 680 x 160  mm
        Produkt utan stativ (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Produkt med stativ (maxhöjd)
        968 x 630 x 259  mm

      • Vikt

        Produkt med förpackning (kg)
        14,29  kg
        Produkt med stativ (kg)
        9,72  kg
        Produkt utan stativ (kg)
        9,40  kg

      • Driftförhållanden

        Höjd
        Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 °C till 40 °C  °C
        MTBF
        70 000 timmar (exklusive bakgrundsbelysning)  timmar
        Relativ luftfuktighet
        20–80 %  %
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 °C till +60 °C  °C

      • Hållbarhet

        Miljö och energi
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Återvinningsbart förpackningsmaterial
        100  %
        Specifika ämnen
        • PVC-/BFR-fritt hölje
        • Kvicksilverfri

      • Uppfyllelse och standarder

        Myndighetsgodkännande
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • Semko
        • RCM
        • CE-märke
        • FCC, klass B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • Kina RoHS
        • UKRAINSKA
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Hölje

        Yta
        Blank (främre infattning)/struktur (fot/bakre hölje)
        Fot
        Silver
        Främre infattning
        Svart
        Bakre hölje
        Svart

      • Förpackningens innehåll:

        kablar
        VGA, HDMI, DP, ljud, ström
        Skärm med stativ
        Ja
        Användardokumentation
        Ja

      Badge-D2C

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      Recensioner

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      • Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
      • Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
      • Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
      • En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
      • Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
      • Svarstidsvärde lika med SmartResponse
      • Fyra ingångar krävs för fyra system på en skärm.
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