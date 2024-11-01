Andra objekt i rutan
- Fjärrkontroll
- Batterier för fjärrkontrollen
- AC-nätkabel
- VGA-kabel
- Användarhandbok på CD-skiva
- Snabbstartguide
- Extra tillbehör: Pekprogram för flera användare
- Extra tillbehör: Bordsställning
BDT5551EH/02
Mer interaktion med publiken
Ge viktig information eller marknadsföringsmeddelanden till publiken med förbluffande skärpa. Tack vare den interaktiva pekskärmen kan du också hålla en närmare kontakt med kunderna än någonsin tidigare.
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Multipekskärm
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Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-insignaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.
Få en jämn ljusspridning med toppmodern LED-teknik. Vita LED-lampor (Light Emitting Diodes) sitter runt panelens kanter för att ge ett jämnare ljus. Det ger ännu lägre elförbrukning, mindre slöseri med värme och ett verkligt, enhetligt färgomfång.
En tunn infattningsdesign ger den offentliga visningen ett elegant utseende som smälter in i praktiskt taget vilken miljö som helst. Med den tunna infattningsdesignen är det enkelt att integrera bildskärmen med vilken interiör eller tillämpning som helst.
Sensorerna på sidan av skärmen ger dig perfekt klarhet samtidigt som du får multipekinteraktion, vilket ger möjligheter för nya, interaktiva program.
Njut av fantastisk funktionalitet med två samtidiga tryckpunkter på den här pekskärmen. Mer flexibilitet och optimala prestanda samt utomordentliga användningsmöjligheter ger den ultimata användarinteraktionen.
Anslut helt enkelt bildskärmen via USB till mediaspelaren för automatisk tryckdetektering. USB-kontakten är HID-kompatibel och ger därmed äkta Plug-and-Play-funktionalitet.
OPS-platsen (Open Pluggable Specification) har utvecklats för Digital Signage-marknaden och gör det lätt som en plätt att byta eller uppgradera mediespelaren. Anslut helt enkelt mediespelaren till skärmen – det är allt. Vare sig du har en enkel-, medelavancerad- eller avancerad mediespelare är OPS fullständigt kompatibel, vilket ger dig en lägre total ägandekostnad på lång sikt.
Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.
Våra pekskärmar är programvaruoberoende och stöder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS och Linux.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Tillbehör
Övrigt
Interaktivitet
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