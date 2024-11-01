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      Signage Solutions Multipekskärm

      BDT5551EH/02

      Mer interaktion med publiken

      Ge viktig information eller marknadsföringsmeddelanden till publiken med förbluffande skärpa. Tack vare den interaktiva pekskärmen kan du också hålla en närmare kontakt med kunderna än någonsin tidigare.

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multipekskärm

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      Mer interaktion med publiken

      via 55-tums LED-pekskärmen

      • 55 tum
      • Edge LED-bakgrundsbelysning
      • Full HD
      SmartPower för energieffektivitet

      SmartPower för energieffektivitet

      Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

      LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

      Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-insignaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

      Edge LED-bakgrundsbelysning

      Få en jämn ljusspridning med toppmodern LED-teknik. Vita LED-lampor (Light Emitting Diodes) sitter runt panelens kanter för att ge ett jämnare ljus. Det ger ännu lägre elförbrukning, mindre slöseri med värme och ett verkligt, enhetligt färgomfång.

      Elegant utseende med tunn infattningsdesign

      En tunn infattningsdesign ger den offentliga visningen ett elegant utseende som smälter in i praktiskt taget vilken miljö som helst. Med den tunna infattningsdesignen är det enkelt att integrera bildskärmen med vilken interiör eller tillämpning som helst.

      Optisk multipekteknik för avancerad användarinteraktion

      Sensorerna på sidan av skärmen ger dig perfekt klarhet samtidigt som du får multipekinteraktion, vilket ger möjligheter för nya, interaktiva program.

      Två samtidiga tryckpunkter

      Njut av fantastisk funktionalitet med två samtidiga tryckpunkter på den här pekskärmen. Mer flexibilitet och optimala prestanda samt utomordentliga användningsmöjligheter ger den ultimata användarinteraktionen.

      USB Plug-and-Play-kompatibel

      Anslut helt enkelt bildskärmen via USB till mediaspelaren för automatisk tryckdetektering. USB-kontakten är HID-kompatibel och ger därmed äkta Plug-and-Play-funktionalitet.

      OPS-plats (Open Pluggable Specification)

      OPS-platsen (Open Pluggable Specification) har utvecklats för Digital Signage-marknaden och gör det lätt som en plätt att byta eller uppgradera mediespelaren. Anslut helt enkelt mediespelaren till skärmen – det är allt. Vare sig du har en enkel-, medelavancerad- eller avancerad mediespelare är OPS fullständigt kompatibel, vilket ger dig en lägre total ägandekostnad på lång sikt.

      Smart-insats på baksidan för placering av en liten dator

      Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.

      Kompatibel med alla ledande operativsystem

      Våra pekskärmar är programvaruoberoende och stöder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS och Linux.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        138.6  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        54.6  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1920 x 1080 bpkt
        Bildpunktavstånd
        0,21 x 0,63 mm
        Optimal upplösning
        1 920 x 1 080 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        450  cd/m²
        Antal färger
        1,07 miljarder
        Kontrastförhållande (medel)
        4000:1
        Svarstid (medel)
        6,5  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Progressive Scan
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring

      • Anslutningar

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-utgång
        • 3,5 mm datorljudingång x1
        • RJ45
        • VGA-ut (via DVI-I)
        AV-ingång
        • Komposit (BNC) x1
        • Komponent (BNC) x1
        • DVI-D x1
        AV-utgång
        Ljud (v/h) x1
        Andra anslutningar
        • AC-utgång
        • Display Port
        • DVI Out
        • Extern högtalaranslutning
        • HDMI
        • IR-ut
        • OPS
        • USB

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Liggande
        • Stående
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR Loopthrough
        Enkel installation
        • AC-utgång
        • Smart-insats
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Annan bekvämlighet
        Bärhandtag
        Säkerhetskontrollfunktioner
        • Värmekontroll
        • Temperaturgivare
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • HDMI (en kabel)
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 12 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        90–264 V växelström, 50/60 Hz
        Förbrukning (medel)
        110  W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mått

        Låddjup
        280  mm
        Lådhöjd
        980  mm
        Fäste för Smart-insats
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Lådbredd
        1480  mm
        Bredd
        1 273  mm
        Produktvikt
        47  kg
        Höjd
        745  mm
        Djup
        80,5  mm
        Väggfäste
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Rambredd
        29 mm
        Vikt inkl. förpackning
        55,5  kg

      • Driftförhållanden

        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60 000  timmar
        Relativ luftfuktighet
        20 ~ 80  %
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Fjärrkontroll
        • Batterier för fjärrkontrollen
        • AC-nätkabel
        • VGA-kabel
        • Användarhandbok på CD-skiva
        • Snabbstartguide
        Extra tillbehör
        • Pekprogram för flera användare
        • Bordsställning

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Polera
        • Turkiska
        • Ryska
        • kinesiska (förenklad)
        • Spanska
        Garanti
        3 års garanti

      • Interaktivitet

        Multipekteknik
        Optisk detektering
        Tryckpunkter
        Två samtidiga tryckpunkter
        Plug-and-play
        HID-kompatibel
        Skyddsglas
        5 mm härdat säkerhetsglas

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • AC-nätkabel
      • VGA-kabel
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • Snabbstartguide
      • Extra tillbehör: Pekprogram för flera användare
      • Extra tillbehör: Bordsställning
      Badge-D2C

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