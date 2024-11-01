Smart-insats på baksidan för placering av en liten dator

Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.