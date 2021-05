Trimsax som klickas på

Trimsaxen är huvudenheten på din Philips-trimmer. Den har korta, vassa kanter och används för att ge dig en snabb och snygg trimning.



Om du vill ta bort klippenheten från trimmern ska du kontrollera om det finns en frigöringsknapp på trimmern. Om ja, trycker du på knappen för att lossa enheten.



Om trimmern inte har en frigöringsknapp placerar du ett finger under tänderna på klippenheten och drar den uppåt för att ta bort den. Sätt tillbaka den genom att först föra in dess nedre del i trimmern och sedan trycka in delen med tänderna tills du hör ett klickljud. Tvinga inte in tillbehöret eftersom det kan skada enheten.



Om du har problem med att sätta fast tillbehöret kontrollerar du om det har fastnat något inuti trimmern och provar att rengöra den med en liten borste eller bomullspinne.