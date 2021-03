Den enkla/dubbla elektriska bröstpumpen från Philips Avent har en mjuk, adaptiv kudde. Det finns bara en kuddstorlek! Den är utformad för att anpassa sig till din specifika bröstvårtsstorlek, precis som ditt barn. Den är tillverkad av flexibel silikon och passar för upp till 99,98 %* av alla bröstvårtsstorlekar (upp till 30 mm)*. Den här unika kudden gör pumpen effektiv genom att försiktigt stimulera bröstvårtan vilket ger snabbare mjölkflöde.

*Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 kaukakiska deltagare, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).