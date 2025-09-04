För optimal klippning och glidförmåga rekommenderar vi att du byter ut skärbladet en gång om året eller när det inte längre ger de raknings- eller trimningsresultat du förväntar dig. Byt alltid ut skärbladet mot ett originalskärblad från Philips.



Skärbladets exakta livslängd kan variera beroende på hur ofta du använder enheten. Precis som med ett manuellt rakblad blir skärbladet slött med tiden, vilket kan leda till försämrade rakningsresultat och ökad hårdragning vid rakning och trimning. Du kan byta ut skärbladet tidigare eller senare än vad som anges, beroende på hur nöjd du är med skärbladets prestanda.

