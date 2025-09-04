För optimal klippning och glidförmåga rekommenderar vi att du byter ut skärbladet en gång om året eller när det inte längre ger de raknings- eller trimningsresultat du förväntar dig. Byt alltid ut skärbladet mot ett originalskärblad från Philips.
Skärbladets exakta livslängd kan variera beroende på hur ofta du använder enheten. Precis som med ett manuellt rakblad blir skärbladet slött med tiden, vilket kan leda till försämrade rakningsresultat och ökad hårdragning vid rakning och trimning. Du kan byta ut skärbladet tidigare eller senare än vad som anges, beroende på hur nöjd du är med skärbladets prestanda.
När måste jag byta ut skärbladet på min ladyshaver?
Publicerad på 04 september 2025
Bra att veta
- Byt ut skärbladet med en gång om det är skadat.
- Hårets densitet och tjocklek påverkar skärbladets livslängd.
- Regelbunden rengöring och regelbundet underhåll av skärbladet kan hjälpa till att maximera dess livslängd och säkerställa optimal rakningsprestanda. Rengör din Philips-ladyshaver efter varje användning för att ta bort hår och skräp.
- Förvara din ladyshaver med en kam eller skyddskåpa fastsatt för att skydda skärbladet mot oavsiktlig skada.