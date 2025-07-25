Ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och förblir lika vassa som dag ett utan att de behöver oljas.
Skapa enkelt ditt utseende med precision
Mångsidig styling för alla dina trimningsbehov
Få allt du behöver i en enda enhet. Trimma och styla skägget, klipp håret och trimma kroppshåret behagligt med din Philips allt-i-ett-trimmer. Detta är mångsidig styling för ansikte, hår och kropp.
Exakt och jämn trimning
Vår högkvalitativa precisionskam med 11 längdinställningar i steg om 0,2 mm ger maximal precision för att trimma till exakt den längd du vill ha för din perfekta look.
Anpassar sig till ditt skägg med BeardSense-teknik
Trimmern söker av skäggets täthet 125 gånger per sekund och anpassar sig för att ge dig exakt den effekt du behöver. Perfekt för att hantera täta, buskiga eller längre skägg.
Säker trimning på ett enkelt sätt
Är det lätt att byta mellan stilar?
Trimma enkelt skägget, håret och kroppen med allt-i-ett-trimmern. Tillbehören som klickas fast gör att du smidigt kan flytta mellan olika områden, vilket gör det enkelt och effektivt att trimma hela kroppen med ett enda tillförlitligt verktyg.
Hur länge håller batteriet?
Du får upp till 120 minuters sladdlös användning med en full laddning. Glömde du att ladda? En snabbladdning på fem minuter ger dig tillräckligt med ström för en fullständig trimning. Perfekt för stressiga morgnar eller resor.
Byggd för att hålla, dag efter dag
Allt-i-ett-trimrar är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och har slitstarka blad som ger tillförlitlig prestanda för att trimma skägget, håret och kroppen, även vid regelbunden, daglig användning.
Redo när du behöver den
Få upp till 120 minuters sladdlös användning
Få en kraftfull och kontinuerlig trimningsupplevelse med din allt-i-ett-trimmer från Philips. Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 120 minuters driftstid med ett alternativ för 5 minuters snabbladdning för en trimning.
Helt säker att använda i duschen
Din allt-i-ett-trimmer från Philips kan användas för både våt- och torrtrimning för en behaglig och smidig upplevelse varje gång. Dessutom är den lätt att rengöra.
Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²
Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara trimverktyg.
Hållbarhet
Utformad för att hålla länge
Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.