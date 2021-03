Det första tipset är tålamod. Låt håret växa – alltså i 3-4 veckor (minst)! Då ser du vad du har att leka med innan det dags för trimmning.

Okej, nu till pilljobbet. Vill du städa lite kan du börja med att trimma bort spretiga hårstrån, typ under hakan. Gör det gärna med den trimkam som är närmast längden på din övriga skäggväxt. OneBlade erbjuder exempelvis 1, 2, 3 och 5 mm på sina. Vill du fortsätta med en vårdad och groomad look? Då kan du markera och definiera linjerna under hakan och på kinderna med rakbladets kanter. Att markera och definiera linjer lyfter fram ditt schyssta käkparti! Vill du täcka de glesare partierna, är ett trix att arbeta med ett skäggvax eller en skäggolja. Tryck då ner de hårstrån som sticker ut. Vax och olja kan du köpa hos närmaste barberare eller apotek. Men glesa hårstrån kan faktiskt se obrytt och coolt ut, så våga testa runt lite! Med en snäll elektrisk rakhyvel behövs inte så mycket mer än lite styling. Vill du däremot vara extra snäll mot din hy och ditt skägg, så passar skäggolja och balm dig bäst. Men undvik gärna de med parfym och alkohol. Ett balm och lite fukt kan faktiskt förbättra skäggväxten, samtidigt som det är bra för huden. Så raka gärna när du duschar och använd då ett riktigt skäggschampo. En elektrisk och vattentät rakhyvel likt OneBlade är riktigt snäll att använda. Protection-beläggningen och de rundade kanterna en skonsam rakning genom att minska friktionen mot huden.

Så, vad väntar du på? Börja redan nu – spara och go (grow?) wild i skäggdjungeln!