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Utgått
246E9QSB/00
Enastående färg och modernt utseende
Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.
E-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Recensioner
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.