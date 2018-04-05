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Utgått
24PFT4022/12
Ultratunn LED-TV med Full HD
Gjord för underhållning, Philips 4000 ger dig bra bildkvalitet på den lilla skärmen. Den är tillräckligt kompakt för att snabbt flyttas mellan olika rum utan problem och den minimalistiska designen gör den lättplacerad.
60 cm (24 tum)
LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C
Elegant, kompakt och lätt. Med TV:n med liten skärm tittar du på favoritprogrammen medan du lagar mat, håller koll på nyheterna medan du arbetar i garaget och tittar på sport ute i trädgården. Det här är TV:n för dig som vill bära med dig det roliga.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.
3.8
av 5
66
Recensioner
norm
05/04/2018
Danmark
super produkt
Tilslutningsmulighederne gør produktet ideelt som tv og monitor. Nemt og logisk at betjene. Glimrende fjernbetjening.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Scifikev19
09/05/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Teddie2003
09/05/2018
United Kingdom
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.