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Utgått

LCD-skärm

271B8QJEB/00

3.8

| (29) Recensioner

Tydliga bilder, effektiva prestanda

Få ditt bästa arbete gjort med Philips Full HD-skärm på 27 tum. Med kristallklar Full HD får du det utrymme och den skärpa du behöver för att se ditt arbete. Funktioner som höjdjustering, flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögonen.

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Tydliga bilder, effektiva prestanda

  • B-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

LowBlue-läge för en produktivitet som är skonsam för ögonen

Studier har visat att precis som ultravioletta strålar kan skada ögonen kan kortvågigt blått ljus från LED-skärmar orsaka skada på ögonen och påverka synen med tiden. Philips LowBlue-läge har utvecklats för välbefinnandet och inställningen använder smart programvaruteknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus.

IPS-teknik som ger fullständiga färger och breda visningsvinklar

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

29

Recensioner

21/05/2017

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

fantastisk lyd

Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för B8 SkyQuake soundbar-højttaler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för B8 SkyQuake soundbar-højttaler

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Philips anställd

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Fördelar

everything

Nackdelar

no rizz

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221B8LJEB LCD monitor

Datum för användning 2023-04-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221B8LJEB LCD monitor

Datum för användning 2023-04-24

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271B8QJEB LCD-Monitor

Datum för användning 2019-12-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 271B8QJEB LCD-Monitor

Datum för användning 2019-12-01

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  3. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  4. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  5. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.