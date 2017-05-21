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Utgått
271B8QJEB/00
Tydliga bilder, effektiva prestanda
Få ditt bästa arbete gjort med Philips Full HD-skärm på 27 tum. Med kristallklar Full HD får du det utrymme och den skärpa du behöver för att se ditt arbete. Funktioner som höjdjustering, flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögonen.
B-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
Studier har visat att precis som ultravioletta strålar kan skada ögonen kan kortvågigt blått ljus från LED-skärmar orsaka skada på ögonen och påverka synen med tiden. Philips LowBlue-läge har utvecklats för välbefinnandet och inställningen använder smart programvaruteknik för att minska andelen skadligt kortvågigt blått ljus.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
3.8
av 5
29
Recensioner
kro90
21/05/2017
Danmark
Verifierad köpare
fantastisk lyd
Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för B8 SkyQuake soundbar-højttaler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för B8 SkyQuake soundbar-højttaler
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Philips anställd
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Fördelar
everything
Nackdelar
no rizz
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221B8LJEB LCD monitor
Datum för användning 2023-04-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221B8LJEB LCD monitor
Datum för användning 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271B8QJEB LCD-Monitor
Datum för användning 2019-12-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 271B8QJEB LCD-Monitor
Datum för användning 2019-12-01
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.