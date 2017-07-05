Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
V-line
27-tums (68,6 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.2
av 5
39
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Journalisten
05/07/2017
Sverige
Verifierad köpare
Mycket monitor för pengarna
Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Sigurd
07/02/2018
Norge
Veldig bra skjerm
Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Lil1013
03/09/2018
Danmark
Denne monitor er den bedste
Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Svarstidsvärde lika med SmartResponse