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  • Energy Label Europe B
    Fina LED-bilder i livliga färger
  • Fina LED-bilder i livliga färger
  • Energy Label Europe B
    Fina LED-bilder i livliga färger
  • Fina LED-bilder i livliga färger

Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Fina LED-bilder i livliga färger
Njut av levande LED-bilder på den här stora Philips-skärmen, som med HDMI och SmartControl lite är det perfekta valet!
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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 27-tums (68,6 cm)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

39

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

05/07/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket monitor för pengarna

Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

07/02/2018

Norge

Norge

Veldig bra skjerm

Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

03/09/2018

Danmark

Danmark

Denne monitor er den bedste

Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse