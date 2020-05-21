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Utgått
Levande, skarpa bilder från kant till kant
En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.
V-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
4.3
av 5
53
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
F.B.N.
21/05/2020
Danmark
Verifierad köpare
Kører perfekt.
Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.
Fördelar
Skærm
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Datum för användning 2020-04-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Datum för användning 2020-04-21
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Kippenboer
15/03/2024
Nederland
Verifierad köpare
Computerschermen
Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.
Fördelar
Snelle levering starten vlot op
Nackdelar
Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum för användning 2024-02-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum för användning 2024-02-15
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse