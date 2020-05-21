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Utgått

LCD-skärm med Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (53) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Levande, skarpa bilder från kant till kant

En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.

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Levande, skarpa bilder från kant till kant

  • V-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Smal bildskärm utan ramar

Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

53

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

3

21/05/2020

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Kører perfekt.

Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.

Fördelar

Skærm

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Datum för användning 2020-04-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Datum för användning 2020-04-21

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDSB Full HD LCD monitor

15/03/2024

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Computerschermen

Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.

Fördelar

Snelle levering starten vlot op

Nackdelar

Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum för användning 2024-02-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum för användning 2024-02-15

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse