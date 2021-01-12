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Utgått
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32PFT4132/12
Utgått
Snabbstartguide
Lokaliserad kommersiell broschyr
Installera om kanaler på en Philips-TV
Ändra ordning på kanalerna på Philips TV (TPN17.7)
Vad kan man göra när vågräta eller lodräta ränder syns på TV-apparatens skärm?
Hur ändrar jag bildformatet?
Vad kan man göra när TVn startar om sig eller hänger sig?
Vad kan göra om LED-lampan blinkar i ett repeterande mönster?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Hur ansluter jag en mus och ett tangentbord till TV-apparaten1?
Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?
Vad kan man göra när en mjukvaruuppdatering misslyckas?
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-S-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-C-signal]
Hur ansluter jag hemmabiosystemet till TV-apparaten?
Hur installerar jag (om) kanaler [DVB-T/C]
Hur ansluter jag Nintendo Wii?
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-T-signal]
Vad kan man göra när meddelandet "Philips servern hittades ej" kommer fram?
Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning?
Hur man kopplar ljud till ett externt system eller högtalare?
Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran? (TV-apparater utan Android)
(VIDEO) Hur du ansluter externa enheter till din Philips TV?
(VIDEO) Hur du installerar din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du sorterar kanaler i din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du uppdaterar mjukvaran på din Philips TV(via USB).
(VIDEO) Hur du packar upp din Philips TV?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten