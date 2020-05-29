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Utgått
40PFT4200/12
Tunn LED-TV med Full HD
Rätt TV både idag och imorgon: Philips tunna LED-TV med Digital Crystal Clear och Full HD i 4200-serien. Njut av levande bilder, klart ljud och få alla funktioner som du behöver som extra USB- och HDMI-portar, så att du kan använda TV:n fullt ut.
40 tum
LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C
I Perfect Motion Rate kombineras Philips visningsteknik och avancerade videobearbetningstekniker för att förbättra kvaliteten på varje bild. Så oavsett om du tycker om spel, snabba sportevenemang eller actionfilmer får du perfekt skärpa och jämna rörliga bilder.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.
2.5
av 5
2
Recensioner
29/05/2020
Danmark
Fin fladskærm
Har haft Fladskærmen siden august 2016, har overlevet sod, efter brand i en nabo lejlighed. Har virket upåklageligt, er dog begyndt at vise i skærmen, efter man har været på Teksttv, at man kan se det svagt i baggrunden. Men ellers virker den ok
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Datum för användning 2018-05-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Datum för användning 2018-05-29
Nalijo
07/07/2018
Danmark
Aldrig mere Philips
Gik i stykker efter 27 mdr - altså 3 mdr efter garanti udløb
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.