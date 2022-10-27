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Utgått
LED-TV med Full HD
Med Philips LED-TV med Full HD i 4300-serien kan hela familjen ta del av tydliga, klara bilder. Med den minimalistiska utformningen, de levande bilderna och fantastiska ljudet passar den här TV:n perfekt in i alla rum.
50 tum
LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C
Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Inget slår adrenalinkicken från spel, spännande sportevenemang och actionfilmer, och den här TV-apparaten från Philips har 100 Hz Perfect Motion Rate som ger ett jämnt bildflöde som inte hoppar.
Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.
3.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Louise38
27/10/2022
Danmark
Waow
Bedste tv jeg har haft mig, skide glad for det og billedet er stadig lige så godt som første dag jeg købte det
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Datum för användning 2022-06-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Datum för användning 2022-06-27
Kaltoft
14/12/2014
Danmark
Udmærket ekstra-TV.
Helt sikkert et udmærket TV, specielt hvis det som her skal bruges i soveværelset. Billedkvaliteten er bestemt ikke i top, men det er prisen jo heller ikke, så det er vel fair nok. Jeg synes faktisk at dette TV er et godt eksempel på, at pris følger kvalitet. Vil man have top kvalitet, må man betale for det. I daglig brug er brugervenligheden helt fin, og der er gode menuer, hvis man har brug for lidt hjælp. Jeg mener dog at der mangler en grundig vejledning, til at søge kanaler. Det tog en del google-søgninger før jeg fandt ud af hvordan man indtaster netværksfrekvens, netværks ID, symbol rate og symbol hastighed. Og uden indlagte TV-kanaler er det altså et kedeligt TV. Alt i alt er det et fint TV, men ikke noget man jubler vildt og uhæmmet over. Dog klart anbefalelsesværdigt hvis man kan "nøjes.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
DonL
26/02/2015
United Kingdom
Good TV but lacking features
I bought this TV two months ago, and I like it. Good picture, ok sound (a soundbar or external speakers are recommended, though) and ok feature set. The Pause TV function works just fine but the recording function is not worth using; buy an external recorder instead. HDMI and Scart input work perfect, including CEC (Consumer Electronics Control, i.e. using the TV's remote to control HDMI connected devices). The usability could be significantly improved though; the TV will not react to anything until about 30 seconds after being turned on. It's not possible to modify the channel list shown in the EPG; you can make a favorite list but while showing this you cannot see the EPG. If you buy this TV, be sure to also plan on buying an external recorder with a tuner appropriate for your TV signal.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Programvaruuppdatering krävs för Pause TV och USB-inspelning. Om du vill veta mer om programvaruuppdateringen kan du gå till www.philips.com/TV och klicka på Support.