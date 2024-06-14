Låt dig bli uppslukad av den här funktionsspäckade Ambilight-TV:n! Du får även fantastisk bild, realistiskt Dolby Atmos-ljud och jämna spelrörelser. Oavsett vad du tittar på eller spelar ökar Ambilight spänning – för en unik TV-kväll.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten.
Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV.
Ambilight-TV-modeller är de enda TV-apparaterna med inbyggda LED-lampor på baksidan som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av den sport, de filmer och de spel du gillar mest.
Intensiv tittarupplevelse med en ljus och otroligt skarp bild.
Älska allt du tittar på med den här ljusstarka LED Ambilight-TV:n med 4K (UHD). Philips Pixel Precise Ultra HD-motorn optimerar bildkvaliteten för att ge otroligt skarpa bilder, fylliga färger och jämna rörelser. Du får bästa möjliga tittarupplevelse varje gång.
Hitta det enkelt. TITAN OS.
Det går lätt och snabbt att hitta det du gillar med vår smart TV-plattform med TITAN OS. Gillar du en serie? Du kan fortsätta titta direkt från startskärmen. Om du är på jakt efter något nytt kan du bläddra bland kategorier som action eller drama och se förslag från de bästa streamingtjänsterna – allt på ett och samma ställe.
Dolby Atmos för bioljud.
Dolby Atmos gör upplevelsen ännu mer uppslukande genom att det placerar ljudeffekter i utrymmet runt och ovanför dig. Oavsett om det är rymdskepp som flyger över huvudet eller tysta fotsteg som smyger sig upp bakifrån kommer det att kännas som att du är mitt i händelsernas centrum.
Redo för gaming. VRR och låg input lag på alla konsoler.
Med HDMI VRR får du ut mesta möjliga av konsolen med snabbt spelande och smidig grafik. En inställning med låg input lag aktiveras automatiskt när du slår på konsolen. Ambilights spelläge gör att spänningen stiger ännu mer.
Ansluter smidigt till smarta hemnätverk.
Smidig kompatibilitet med Matter och Control4 innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk.
Fjärrkontroll av återvunnen plast. Hållbart förpackad.
Den här Ambilight-TV:n har ett elegant och diskret utseende och du kan använda Ambilight som omedelbar stämningsbelysning när skärmen är avstängd. TV:ns fjärrkontroll består av återvunnen plast, förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong och bilagorna är tryckta på återvunnet papper.
