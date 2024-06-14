Söktermer

    • 4K Ambilight-TV 4K Ambilight-TV 4K Ambilight-TV
      Energy Label Europe E Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      50PUS8009/12

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      4K Ambilight-TV

      Låt dig bli uppslukad av den här funktionsspäckade Ambilight-TV:n! Du får även fantastisk bild, realistiskt Dolby Atmos-ljud och jämna spelrörelser. Oavsett vad du tittar på eller spelar ökar Ambilight spänning – för en unik TV-kväll.

      Läs mer om produkten

      Tillgänglig i:

      Otroligt prisvärd Ambilight-TV

      • 126 cm (50 tum) AMBILIGHT-tv
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Titan OS smart plattform
      • Dolby Atmos-ljud
      Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV.

      Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV.

      Ambilight-TV-modeller är de enda TV-apparaterna med inbyggda LED-lampor på baksidan som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av den sport, de filmer och de spel du gillar mest.

      Intensiv tittarupplevelse med en ljus och otroligt skarp bild.

      Intensiv tittarupplevelse med en ljus och otroligt skarp bild.

      Älska allt du tittar på med den här ljusstarka LED Ambilight-TV:n med 4K (UHD). Philips Pixel Precise Ultra HD-motorn optimerar bildkvaliteten för att ge otroligt skarpa bilder, fylliga färger och jämna rörelser. Du får bästa möjliga tittarupplevelse varje gång.

      Hitta det enkelt. TITAN OS.

      Hitta det enkelt. TITAN OS.

      Det går lätt och snabbt att hitta det du gillar med vår smart TV-plattform med TITAN OS. Gillar du en serie? Du kan fortsätta titta direkt från startskärmen. Om du är på jakt efter något nytt kan du bläddra bland kategorier som action eller drama och se förslag från de bästa streamingtjänsterna – allt på ett och samma ställe.

      Dolby Atmos för bioljud.

      Dolby Atmos för bioljud.

      Dolby Atmos gör upplevelsen ännu mer uppslukande genom att det placerar ljudeffekter i utrymmet runt och ovanför dig. Oavsett om det är rymdskepp som flyger över huvudet eller tysta fotsteg som smyger sig upp bakifrån kommer det att kännas som att du är mitt i händelsernas centrum.

      Redo för gaming. VRR och låg input lag på alla konsoler.

      Redo för gaming. VRR och låg input lag på alla konsoler.

      Med HDMI VRR får du ut mesta möjliga av konsolen med snabbt spelande och smidig grafik. En inställning med låg input lag aktiveras automatiskt när du slår på konsolen. Ambilights spelläge gör att spänningen stiger ännu mer.

      Ansluter smidigt till smarta hemnätverk.

      Ansluter smidigt till smarta hemnätverk.

      Smidig kompatibilitet med Matter och Control4 innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk.

      Fjärrkontroll av återvunnen plast. Hållbart förpackad.

      Den här Ambilight-TV:n har ett elegant och diskret utseende och du kan använda Ambilight som omedelbar stämningsbelysning när skärmen är avstängd. TV:ns fjärrkontroll består av återvunnen plast, förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong och bilagorna är tryckta på återvunnet papper.

      Tunn TV med snygg design.

      Tunn TV med snygg design.

      Kompatibel med Matter och Control4.

      Kompatibel med Matter och Control4.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Går att anpassa till väggens färg
        • Vardagsrumsljus-läge
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Soluppgångsalarm
        • Ambilight FTI Animation
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        50  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        126  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3840 x 2160
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        • 640 x 480–60 Hz
        • 576p–50 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-programguide*
        8-dagars elektronisk programguide
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN-kanal
        • NFT-app*
        • STB-kontrollapp
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Användarinteraktion
        Skärmspegling
        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        Amazon Alexa Built-in
        Smart hem-upplevelse
        • Fungerar med Amazon Alexa
        • Fungerar med Google Assistent
        • MATTER
        • Amazon Alexa built-in

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Ljudförbättring
        • Dolby Bass Enhancement
        • Tydlig dialog
        • A.I.-ljud
        • A.I. EQ
        • Dolby-volymjustering
        • Nattläge
        • Ljudanpassning

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        • Uppspelning med en knapptryckning
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enstaka band
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB
        • Extern inställning via TV-gränssnittet

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        1960010
        Energiklass för SDR
        E
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        45 kWh/1 000 h  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        78 kWh/1 000 h  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
         2,0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 220–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        mindre än 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Stäng av bild (för radio)
        • Ekoläge
        • Ljussensor

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Fjärrkontroll
        • 2 x AAA-batterier
        • Bordsställning
        • Nätkabel
        • Snabbguide
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

      • Design

        TV:ns färger
        Mattsvart ram
        Stativdesign
        Svarta fötter

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        810  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 100 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        1 111 x 649 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1 111 x 674 x 255 mm
        Förpackning (B x H x D)
        1 240 x 785 x 150 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        8,2 kg
        TV:ns vikt med stativ
        8,4 kg
        Vikt inkl. förpackning
        10,0 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • HBO Max-apptjänsten kommer att finnas tillgänglig i augusti 2024.
      • Matter/Control4: Den här funktionen blir tillgänglig 2024 via en programvaruuppdatering.
