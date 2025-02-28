Söktermer

    Låt dig omslutas av Ambilight
      Energy Label Europe E Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 939.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      50PUS8010/12

      Låt dig omslutas av Ambilight

      Möt Ambilight TV. En Smart TV som drivs av Titan OS och med europeisk design. Utmärkt bildkvalitet när du tittar på film, tv-program och sport. Låt dig omslutas av färg, ljus och ett 3D-bioliknande ljud.

      Låt dig omslutas av Ambilight

      • 126 cm (50 tum) AMBILIGHT-tv
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos och DTS:X
      Färg och kontrast med HDR10+

      Färg och kontrast med HDR10+

      Förvänta dig fler detaljer. Förbättrad bildkvalitet i bild efter bild. Med större betoning på färg och kontrast så att även de mörkaste stunder och ljusaste scener blir tydligare.

      Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X

      Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X

      Med Dolby Atmos, så ljudet blir som regissören tänkt sig, och DTS:X för att skapa ljudupplevelser i 3D. Det är som om du är där på riktigt. Ljud med den här extra dimensionen ger en mer uppslukande upplevelse.

      Titan OS. Hitta det enkelt.

      Titan OS. Hitta det enkelt.

      Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

      Anslut enkelt till smarta hemnätverk

      Anslut enkelt till smarta hemnätverk

      Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.

      Gör varje ord tydligare med Vocal Boost

      Hör varje ord tydligt. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Ambilight FTI Animation
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Spelläge
        • Vardagsrumsljus-läge
        • Soluppgångsalarm
        • Går att anpassa till väggens färg
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        50  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        126  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildförbättring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spel
        • HDR 10+-kompatibel
        • Hemmabio
        • Bildskärm
        • Micro Dimming
        • Film
        • Personlig
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ultra Resolution

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Fungerar med Alexa
        • Fungerar med Google Home
        Smart hem-upplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerar med Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.0-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Ljudförbättring
        • AVL-läge
        • Stil för alla ljud
        • Basförbättring
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Underhållning
        • Equalizer
        • Lyssningsprofil
        • Nattläge
        • Personlig
        • Röstboost
        • DTS-X
        Hörlursfunktioner
        Dolby Atmos för hörlur
        Sound Engine
        IntelliSound
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A)

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        • Uppspelning med en knapptryckning
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
        • Bluetooth 5.2
        • enkel parkoppling (RC blå knapp)
        • Fungerar med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Extern inställning via TV-gränssnittet
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        2229866
        Energiklass för SDR
        E
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
         48  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
         95  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
        2,0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        mindre än 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Ekoläge
        • Ljussensor
        • Stäng av bild (för radio)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
        • Fjärrkontroll
        • Bordsställning
        • Nätkabel
        • Snabbguide

      • Design

        TV:ns färger
        Mattsvart ram
        Stativdesign
        Svart bågstativ i metall

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        804  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 100 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        1 110 x 650 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1 110 x 709 x 281 mm
        Förpackning (B x H x D)
        1 210 x 736 x 131 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        8,50 kg
        TV:ns vikt med stativ
        8,80 kg
        Vikt inkl. förpackning
        11,18 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
      • * Apple, AirPlay och Apple Home är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

