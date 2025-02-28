Möt Ambilight TV. En Smart TV som drivs av Titan OS och med europeisk design. Utmärkt bildkvalitet när du tittar på film, tv-program och sport. Låt dig omslutas av färg, ljus och ett 3D-bioliknande ljud.
Låt dig omslutas av Ambilight
126 cm (50 tum) AMBILIGHT-tv
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos och DTS:X
Färg och kontrast med HDR10+
Förvänta dig fler detaljer. Förbättrad bildkvalitet i bild efter bild. Med större betoning på färg och kontrast så att även de mörkaste stunder och ljusaste scener blir tydligare.
Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X
Med Dolby Atmos, så ljudet blir som regissören tänkt sig, och DTS:X för att skapa ljudupplevelser i 3D. Det är som om du är där på riktigt. Ljud med den här extra dimensionen ger en mer uppslukande upplevelse.
Titan OS. Hitta det enkelt.
Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.
Anslut enkelt till smarta hemnätverk
Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.
Gör varje ord tydligare med Vocal Boost
Hör varje ord tydligt. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.
Tekniska specifikationer
Ambilight
Funktioner för Ambilight
Ambilight FTI Animation
Ambilight Music
AmbiSleep
Spelläge
Vardagsrumsljus-läge
Soluppgångsalarm
Går att anpassa till väggens färg
Ambilight-version
Tresidig
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
50
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
126
cm
Teckenfönster
4K Ultra HD LED
Skärmupplösning
3840 x 2160p
Bildmotor
Pixel Precise Ultra HD
Bildförbättring
Crystal Clear
ECO
Spel
HDR 10+-kompatibel
Hemmabio
Bildskärm
Micro Dimming
Film
Personlig
Pixel Precise UltraHD
Ultra Resolution
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
