Möt Ambilight-TV – där fantastisk bild möter enkel underhållning. Med denna 4K Google-TV behöver du inte skrolla i all oändlighet – be bara Google Assistent att hitta din favoritfilm, favoritserie eller favoritsport. Sedan kan du luta dig tillbaka och låta dig omslutas av det du gillar
Ambilight-TV:n med Google Assistent inbyggt.
126 cm (50 tum) AMBILIGHT-tv
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos och DTS:X
Färg och kontrast med HDR10+
Förvänta dig fler detaljer. Förbättrad bildkvalitet i bild efter bild. Med större betoning på färg och kontrast så att även de mörkaste stunder och ljusaste scener blir tydligare.
Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X
Med Dolby Atmos, så ljudet blir som regissören tänkt sig, och DTS:X för att skapa ljudupplevelser i 3D. Det är som om du är där på riktigt. Ljud med den här extra dimensionen ger en mer uppslukande upplevelse.
Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.
Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.
Kompatibel med röstassistenter och Apple AirPlay*
Du kan välja röstassistent! Tryck på Google Assistent-knappen på fjärrkontrollen så kan du använda rösten för att hitta filmer och program, få rekommendationer, styra kompatibla smarta hemenheter och mycket mer. Eller be Alexa att styra TV:n via Alexa-aktiverade enheter. Streama smidigt till TV:n från din iPhone, iPad eller Mac. Titta på filmer från appar. Dela foton med vänner i rummet.*
Välj bland flera storlekar
Välj stor. Välj liten. Välj en TV som passar perfekt för dina behov. Välj ur den otroliga 8000 Series, med allt från en liten skärm på 43 tum ända till en 65-tumsskärm, för ett smartare val av TV.
Europeiskt designtänk
Kantstativ, snygg smal ram – det här är europeisk design när den är som bäst. Ställ in din Ambilight på lounge-läget för att dränka rummet i färg medan TV:n är avstängd. Fjärrkontrollen har tillverkats av återvunnen plast och förpackningen har tillverkats av FSC-certifierad kartong, och till och med bilagorna är noggrant genomtänkta och tryckta på återvunnet papper.
Tekniska specifikationer
Ambilight
Funktioner för Ambilight
Ambilight Suite
Spelläge
Går att anpassa till väggens färg
Vardagsrumsljus-läge
Ambilight-version
Tresidig
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
50
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
126
cm
Teckenfönster
4K Ultra HD LED
Skärmupplösning
3840 x 2160p
Bildmotor
Pixel Precise Ultra HD
Bildförbättring
Micro Dimming
Ultra Resolution
Natural Motion
Crystal Clear
Personlig
Hemmabio
ECO
Film
Spel
Bildskärm
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
640 x 480 – 60 Hz, 576 p – 50 Hz, 720 p – 50/60 Hz, 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz
