      Energy Label Europe E Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 197.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      50PUS8100/12

      Ambilight-TV:n med Google Assistent inbyggt.

      Möt Ambilight-TV – där fantastisk bild möter enkel underhållning. Med denna 4K Google-TV behöver du inte skrolla i all oändlighet – be bara Google Assistent att hitta din favoritfilm, favoritserie eller favoritsport. Sedan kan du luta dig tillbaka och låta dig omslutas av det du gillar

      Ambilight-TV:n med Google Assistent inbyggt.

      • 126 cm (50 tum) AMBILIGHT-tv
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos och DTS:X
      Färg och kontrast med HDR10+

      Färg och kontrast med HDR10+

      Förvänta dig fler detaljer. Förbättrad bildkvalitet i bild efter bild. Med större betoning på färg och kontrast så att även de mörkaste stunder och ljusaste scener blir tydligare.

      Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X

      Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X

      Med Dolby Atmos, så ljudet blir som regissören tänkt sig, och DTS:X för att skapa ljudupplevelser i 3D. Det är som om du är där på riktigt. Ljud med den här extra dimensionen ger en mer uppslukande upplevelse.

      Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.

      Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.

      Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.

      Kompatibel med röstassistenter och Apple AirPlay*

      Kompatibel med röstassistenter och Apple AirPlay*

      Du kan välja röstassistent! Tryck på Google Assistent-knappen på fjärrkontrollen så kan du använda rösten för att hitta filmer och program, få rekommendationer, styra kompatibla smarta hemenheter och mycket mer. Eller be Alexa att styra TV:n via Alexa-aktiverade enheter. Streama smidigt till TV:n från din iPhone, iPad eller Mac. Titta på filmer från appar. Dela foton med vänner i rummet.*

      Välj bland flera storlekar

      Välj bland flera storlekar

      Välj stor. Välj liten. Välj en TV som passar perfekt för dina behov. Välj ur den otroliga 8000 Series, med allt från en liten skärm på 43 tum ända till en 65-tumsskärm, för ett smartare val av TV.

      Europeiskt designtänk

      Kantstativ, snygg smal ram – det här är europeisk design när den är som bäst. Ställ in din Ambilight på lounge-läget för att dränka rummet i färg medan TV:n är avstängd. Fjärrkontrollen har tillverkats av återvunnen plast och förpackningen har tillverkats av FSC-certifierad kartong, och till och med bilagorna är noggrant genomtänkta och tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Spelläge
        • Går att anpassa till väggens färg
        • Vardagsrumsljus-läge
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        50  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        126  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildförbättring
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personlig
        • Hemmabio
        • ECO
        • Film
        • Spel
        • Bildskärm

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        640 x 480 – 60 Hz, 576 p – 50 Hz, 720 p – 50/60 Hz, 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT-app*
        • Whalefit
        OS
        Google TV™
        Minnesstorlek (flash)*
        16 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        • Inbyggd Google Assistant
        • Fungerar med Alexa
        Smart hem-upplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerar med Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.0-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Ljudförbättring
        • AI-läge
        • Originalvattenbehållare
        • Underhållning
        • Musik
        • Spatial musik
        • Dialog
        • Personlig
        • Stil för alla ljud
        • Tydlig dialog
        • Ljudanpassning
        • AVL-läge
        • Nattläge
        Sound Engine
        Basic Sound Engine
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A)

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • Returkanal för ljud
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        • Enknappsuppspelning (Autoväckning)
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
        • Bluetooth 5,0
        • Fungerar med Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI3
        HDMI 2.1-funktioner
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        • eARC på HDMI 1
        EasyLink 2.0
        • Extern inställning via TV-gränssnittet
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        2361288
        Energiklass för SDR
        E
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        53  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        72  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
         2,0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        mindre än 0,5 W

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Snabbstartguide
        • Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik
        • Bordsställning
        • Fjärrkontroll
        • Nätkabel

      • Design

        TV:ns färger
        Metallsvart ram
        Stativdesign
        Svarta fötter

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        810  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 100 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        1 111 x 649 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1 111 x 674 x 255 mm
        Förpackning (B x H x D)
        1 240 x 800 x 150 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        8,23 kg
        TV:ns vikt med stativ
        8,39 kg
        Vikt inkl. förpackning
        11,61 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och regioner och används på licens.
      • Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.
      • Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
      • Tillgängligheten för Apple TV-appen och Apple TV+ kan variera beroende på land eller region. Se supportsidorna för Google Play och Apple Inc.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

