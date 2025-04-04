Den här sofistikerade OLED Ambilight-TV:n får allt det vackra att flöda. Du kommer att fängslas av allt från den minimalistiska designen och den verklighetstrogna bilden till det överraskande bioliknande ljudet. Ambilights omslutande sken får allt att verka större och häftigare!
OLED
4K Ambilight-TV
Otrolig realism. Fantastisk design.
139 cm (55 tum) AMBILIGHT-tv
4K OLED. 144 Hz
P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision och Dolby Atmos
Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV
Ambilight-TV-modeller är de enda TV-apparaterna med inbyggda LED-lampor på baksidan som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av den sport, de filmer och de spel du gillar mest.
Ljusstark OLED-skärm. Verklighetstrogen bild i alla ljus
Den verklighetstrogna bilden på den här ljusstarka OLED-TV:n ser alltid fantastisk ut, även om du tittar i en vinkel. Om rummets omgivande belysning ändras kompenserar TV:n för det: Oavsett vad du tittar på ser du djup svärta (inte gråtoner) och även de minsta detaljerna syns i skuggor och ljusa områden. Alla större HDR-format stöds.
Oavsett vad du tittar på så är bilden så verklig. P5-motor med AI
Philips P5-processorn med AI ger en bild som känns så verklig att du skulle kunna kliva in i den. En djuplärande AI-algoritm behandlar bilder på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan. Oavsett vad du tittar på kan du få kontrast och detaljer som är otroligt verklighetstrogna, fylliga färger och jämna rörelser.
Bioliknande visning för allt du tittar på och spelar
Håll i dig! Med Dolby Vision ombord kommer du att se den bild som regissören ville att du skulle se, inga fler scener som är för mörka för att synas! Du ser varje härlig detalj i allt från filmer till spel.
Uppslukande surroundljudsteknik
Kompatibilitet med Dolby Atmos och DTS:X tar ljudet från den här TV:n till en helt ny nivå, i alla rum. De senaste filmerna, de nyaste spelen, de största sportevenemangen: Med ljudeffekter som flödar i utrymmet över och runt omkring dig känns det som om du befinner dig mitt i händelsernas centrum.
Du får perfekt TV-ljud vad du än tittar på. IntelliSound-motor
Med vår IntelliSound-motor inbyggd kan din Ambilight-TV använda AI för att ge dig bästa möjliga ljud! Oavsett om det är serier och filmer, musik eller innehåll med mycket tal som nyheter optimerar TV:n inställningarna automatiskt. Vill du inte använda AI? Du kan även välja förinställda ljudstilar manuellt eller själv anpassa inställningarna.
Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google
Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.
Komplett spellösning. Spännande spelande för alla gamers
HDMI 2.1, inbyggd uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en otroligt låg input lag. Oavsett om du spelar ett indiespel eller en AAA-titel ger denna Ambilight-TV dig de specifikationer du behöver för att spela hur du vill! För mer kontroll gör Game Bar 2.0 att du kan anpassa hur du spelar, och du kan ansluta en Bluetooth-kontroller för molngaming. PC-gamers kan även få 144 Hz VRR via HDMI.
Anslut till smarta hemnätverk, röstassistenter med mera
Smidig kompatibilitet med Matter innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra kabel- eller satellitmottagaren samt aktivera Google Assistent. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.
Genomtänkt design. Hållbar förpackning
Den eleganta, kantfria skärmen ser snygg ut i alla rum – och Ambilight skapar en fascinerande stämningsbelysning när skärmen är avstängd. Den smidiga fjärrkontrollen laddas trådlöst och har rörelseaktiverat bakgrundsljus. Våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong och bilagorna är tryckta på återvunnet papper.
Tekniska specifikationer
Ambilight
Funktioner för Ambilight
Ambilight Suite
Spelläge
Musikläge
Går att anpassa till väggens färg
Ambilight-version
Tresidig
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
55
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
139
cm
Teckenfönster
OLED med 4K Ultra HD
Skärmupplösning
3840 x 2160p
Uppdateringsfrekvens
120
Hz
Bildmotor
P5 AI Perfect Picture Engine
Bildförbättring
Automatiskt Film & Filmmaker Mode
Calman
AutoCal från Calman och manuell kalibrering
Crystal Clear
ECO
Filmmaker mode
Spel
Hemmabio
MEMC/FRC inbyggt
Micro Dimming Perfect
Bildskärm
Personlig
Perfect Natural Motion
Variabel uppdateringsfrekvens
144 Hz
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
Röstkontrolltjänsternas tillgänglighet och funktionalitet varierar beroende på land och språk.
Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.
Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
Tillgängligheten för Apple TV-appen och Apple TV+ kan variera beroende på land eller region. Se supportsidorna för Google Play och Apple Inc.
144 Hz HDMI VRR, G-sync och FreeSync finns tillgängliga vid spel på en dator som är ansluten till din OLED TV via HDMI
Matter/Control4: Den här funktionen blir tillgänglig 2025 via en programvaruuppdatering.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och regioner och används på licens.