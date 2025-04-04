Komplett spellösning. Spännande spelande för alla gamers

HDMI 2.1, inbyggd uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en otroligt låg input lag. Oavsett om du spelar ett indiespel eller en AAA-titel ger denna Ambilight-TV dig de specifikationer du behöver för att spela hur du vill! För mer kontroll gör Game Bar 2.0 att du kan anpassa hur du spelar, och du kan ansluta en Bluetooth-kontroller för molngaming. PC-gamers kan även få 144 Hz VRR via HDMI.