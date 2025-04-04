Söktermer

    Otrolig realism. Fantastisk design.
      OLED 4K Ambilight-TV

      55OLED810/12

      Otrolig realism. Fantastisk design.

      Den här sofistikerade OLED Ambilight-TV:n får allt det vackra att flöda. Du kommer att fängslas av allt från den minimalistiska designen och den verklighetstrogna bilden till det överraskande bioliknande ljudet. Ambilights omslutande sken får allt att verka större och häftigare!

      

      • 139 cm (55 tum) AMBILIGHT-tv
      • 4K OLED. 144 Hz
      • P5 AI Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision och Dolby Atmos
      Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV

      Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV

      Ambilight-TV-modeller är de enda TV-apparaterna med inbyggda LED-lampor på baksidan som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av den sport, de filmer och de spel du gillar mest.

      Ljusstark OLED-skärm. Verklighetstrogen bild i alla ljus

      Ljusstark OLED-skärm. Verklighetstrogen bild i alla ljus

      Den verklighetstrogna bilden på den här ljusstarka OLED-TV:n ser alltid fantastisk ut, även om du tittar i en vinkel. Om rummets omgivande belysning ändras kompenserar TV:n för det: Oavsett vad du tittar på ser du djup svärta (inte gråtoner) och även de minsta detaljerna syns i skuggor och ljusa områden. Alla större HDR-format stöds.

      Oavsett vad du tittar på så är bilden så verklig. P5-motor med AI

      Oavsett vad du tittar på så är bilden så verklig. P5-motor med AI

      Philips P5-processorn med AI ger en bild som känns så verklig att du skulle kunna kliva in i den. En djuplärande AI-algoritm behandlar bilder på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan. Oavsett vad du tittar på kan du få kontrast och detaljer som är otroligt verklighetstrogna, fylliga färger och jämna rörelser.

      Bioliknande visning för allt du tittar på och spelar

      Bioliknande visning för allt du tittar på och spelar

      Håll i dig! Med Dolby Vision ombord kommer du att se den bild som regissören ville att du skulle se, inga fler scener som är för mörka för att synas! Du ser varje härlig detalj i allt från filmer till spel.

      Uppslukande surroundljudsteknik

      Uppslukande surroundljudsteknik

      Kompatibilitet med Dolby Atmos och DTS:X tar ljudet från den här TV:n till en helt ny nivå, i alla rum. De senaste filmerna, de nyaste spelen, de största sportevenemangen: Med ljudeffekter som flödar i utrymmet över och runt omkring dig känns det som om du befinner dig mitt i händelsernas centrum.

      Du får perfekt TV-ljud vad du än tittar på. IntelliSound-motor

      Du får perfekt TV-ljud vad du än tittar på. IntelliSound-motor

      Med vår IntelliSound-motor inbyggd kan din Ambilight-TV använda AI för att ge dig bästa möjliga ljud! Oavsett om det är serier och filmer, musik eller innehåll med mycket tal som nyheter optimerar TV:n inställningarna automatiskt. Vill du inte använda AI? Du kan även välja förinställda ljudstilar manuellt eller själv anpassa inställningarna.

      Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google

      Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google

      Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.

      Komplett spellösning. Spännande spelande för alla gamers

      Komplett spellösning. Spännande spelande för alla gamers

      HDMI 2.1, inbyggd uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en otroligt låg input lag. Oavsett om du spelar ett indiespel eller en AAA-titel ger denna Ambilight-TV dig de specifikationer du behöver för att spela hur du vill! För mer kontroll gör Game Bar 2.0 att du kan anpassa hur du spelar, och du kan ansluta en Bluetooth-kontroller för molngaming. PC-gamers kan även få 144 Hz VRR via HDMI.

      Anslut till smarta hemnätverk, röstassistenter med mera

      Anslut till smarta hemnätverk, röstassistenter med mera

      Smidig kompatibilitet med Matter innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra kabel- eller satellitmottagaren samt aktivera Google Assistent. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.

      Genomtänkt design. Hållbar förpackning

      Den eleganta, kantfria skärmen ser snygg ut i alla rum – och Ambilight skapar en fascinerande stämningsbelysning när skärmen är avstängd. Den smidiga fjärrkontrollen laddas trådlöst och har rörelseaktiverat bakgrundsljus. Våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong och bilagorna är tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Spelläge
        • Musikläge
        • Går att anpassa till väggens färg
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        55  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        139  cm
        Teckenfönster
        OLED med 4K Ultra HD
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Uppdateringsfrekvens
        120  Hz
        Bildmotor
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Bildförbättring
        • Automatiskt Film & Filmmaker Mode
        • Calman
        • AutoCal från Calman och manuell kalibrering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Filmmaker mode
        • Spel
        • Hemmabio
        • MEMC/FRC inbyggt
        • Micro Dimming Perfect
        • Bildskärm
        • Personlig
        • Perfect Natural Motion
        Variabel uppdateringsfrekvens
        144 Hz

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        OS
        Google TV™
        Minnesstorlek (flash)*
        32 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        • Fungerar med Alexa
        • Hej Google
        Smart hem-upplevelse
        • Control4
        • MATTER
        • Fungerar med Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.1-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        Uteffekt: 70 Watt (RMS)
        Högtalarkonfiguration
        10 W x 4 mellanregister/diskant-högtalare, 30 W subwoofer
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Ljudförbättring
        • A.I. EQ
        • AI-läge
        • AVL-läge
        • Tydlig dialog
        • Dialog
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Underhållning
        • Lyssningsprofil
        • Musik
        • Nattläge
        • Originalvattenbehållare
        • Personlig
        • Spatial musik
        Hörlursfunktioner
        Dolby Atmos för hörlur
        Huvudhögtalare
        2-vägs mellanregister + tweeter
        Woofer
        Tripple Ring-balanserad Quad PR

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        4
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uppspelning med en knapptryckning
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dubbla band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerar med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI2
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 2
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        • Maximal datahastighet på 48 Gbit/s
        EasyLink 2.0
        • Extern inställning via TV-gränssnittet
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 full bandbredd 48 Gbit/s
        • upp till 4K 144 Hz
        Spel
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Nvidia G-Sync-kompatibel
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        2294060
        Energiklass för SDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        84  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        112  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
         2,0  W
        Panelteknik som används
        OLED

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        0,5 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Ekoläge
        • Ljussensor
        • Stäng av bild (för radio)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 1x USB-C-kabel för laddning av fjärrkontroll
        • Nätkabel
        • Fjärrkontroll med trådlös laddning
        • Snabbstartguide
        • Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik
        • Bordsställning

      • Design

        TV:ns färger
        Metallram
        Stativdesign
        Pillerformat metallstativ i satinkrom

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        500  mm
        Kompatibel med väggfäste
        300 x 300 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        1 226 x 708 x 68 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1 226 x 773 x 230 mm
        Förpackning (B x H x D)
        1 460 x 860 x 160 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        17,14 kg
        TV:ns vikt med stativ
        20,6 kg
        Vikt inkl. förpackning
        25 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Röstkontrolltjänsternas tillgänglighet och funktionalitet varierar beroende på land och språk.
      • Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.
      • Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
      • Tillgängligheten för Apple TV-appen och Apple TV+ kan variera beroende på land eller region. Se supportsidorna för Google Play och Apple Inc.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-sync och FreeSync finns tillgängliga vid spel på en dator som är ansluten till din OLED TV via HDMI
      • Matter/Control4: Den här funktionen blir tillgänglig 2025 via en programvaruuppdatering.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och regioner och används på licens.
