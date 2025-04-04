Alla dina data förvaras tryggt och säkert

Det är viktigt att skydda dina personuppgifter i allt från smarta telefoner till surfplattor och bärbara datorer till smarta högtalare. Genom att ansluta till Philips TV kan du vara säker på att din konfidentiella information alltid förvaras på en säker plats. Med SafeShark som kontinuerligt testar och verifierar din säkerhet kan du lita på att din cybersäkerhet är vår högsta prioritet.