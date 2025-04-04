Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa och Matter Smart Home. Till och med en inbyggd fjärrfältsmikrofon så att dina kommandon hörs tydligt. Drivs av Titan OS för enkel användning och hög hastighet – det är här som europeisk design och datasäkerhet kommer först.
Det smarta valet med Ambilight
139 cm (55 tum) AMBILIGHT-tv
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos och DTS:X
Titan OS. Hitta det enkelt.
Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.
Anslut enkelt till smarta hemnätverk
Matter Smart Home-kompatibilitet ger dig en fjärrfältsmikrofon samt smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan styra TV:n från Matter Smart Home-appen eller med Alexa built-in genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen och prata. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med smarta Google-högtalare och Apple AirPlay.
Gör varje ord tydligare med Vocal Boost
Hör varje ord med precision. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.
Spelklar anslutning
HDMI 2.0a och VRR hjälper dig att få ut det bästa av din konsol, med snabbare spel och jämnare grafik. Med inställningen för låg input lag som kopplas in automatiskt när du slår på konsolen är du redo för nästa nivå inom gaming.
Alla dina data förvaras tryggt och säkert
Det är viktigt att skydda dina personuppgifter i allt från smarta telefoner till surfplattor och bärbara datorer till smarta högtalare. Genom att ansluta till Philips TV kan du vara säker på att din konfidentiella information alltid förvaras på en säker plats. Med SafeShark som kontinuerligt testar och verifierar din säkerhet kan du lita på att din cybersäkerhet är vår högsta prioritet.
Europeisk design, hållbart tänk
Kantstativ. Tunn ram. 4K LED TV. Det här är europeisk designkvalitet. Snabb, enkel tillgång till innehåll tack vare Titan OS, minsta detalj är noga utvald, ända ned till fjärrkontrollen i återvunnen plast och den FSC-certifierade återvunna förpackningen.
Tekniska specifikationer
Ambilight
Funktioner för Ambilight
Ambilight Suite
Går att anpassa till väggens färg
Musikläge
Spelläge
Soluppgångsalarm
Ambilight-version
Tresidig
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
55
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
139
cm
Teckenfönster
4K Ultra HD LED
Skärmupplösning
3840 x 2160p
Uppdateringsfrekvens
60 Hz
Hz
Bildmotor
Pixel Precise Ultra HD
Bildförbättring
Crystal Clear
ECO
Spel
HDR10+-kompatibel
Hemmabio
Bildskärm
Film
Micro Dimming
Personlig
Ultra Resolution
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
640 x 480 – 60 Hz, 576 p – 50 Hz, 720 p – 50/60 Hz, 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz
