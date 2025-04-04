Söktermer

      Energy Label Europe E Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 199.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      55PUS8200/12

      Det smarta valet med Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa och Matter Smart Home. Till och med en inbyggd fjärrfältsmikrofon så att dina kommandon hörs tydligt. Drivs av Titan OS för enkel användning och hög hastighet – det är här som europeisk design och datasäkerhet kommer först.

      Det smarta valet med Ambilight

      • 139 cm (55 tum) AMBILIGHT-tv
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos och DTS:X
      Titan OS. Hitta det enkelt.

      Titan OS. Hitta det enkelt.

      Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

      Anslut enkelt till smarta hemnätverk

      Anslut enkelt till smarta hemnätverk

      Matter Smart Home-kompatibilitet ger dig en fjärrfältsmikrofon samt smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan styra TV:n från Matter Smart Home-appen eller med Alexa built-in genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen och prata. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med smarta Google-högtalare och Apple AirPlay.

      Gör varje ord tydligare med Vocal Boost

      Hör varje ord med precision. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.

      Spelklar anslutning

      HDMI 2.0a och VRR hjälper dig att få ut det bästa av din konsol, med snabbare spel och jämnare grafik. Med inställningen för låg input lag som kopplas in automatiskt när du slår på konsolen är du redo för nästa nivå inom gaming.

      Alla dina data förvaras tryggt och säkert

      Det är viktigt att skydda dina personuppgifter i allt från smarta telefoner till surfplattor och bärbara datorer till smarta högtalare. Genom att ansluta till Philips TV kan du vara säker på att din konfidentiella information alltid förvaras på en säker plats. Med SafeShark som kontinuerligt testar och verifierar din säkerhet kan du lita på att din cybersäkerhet är vår högsta prioritet.

      Europeisk design, hållbart tänk

      Kantstativ. Tunn ram. 4K LED TV. Det här är europeisk designkvalitet. Snabb, enkel tillgång till innehåll tack vare Titan OS, minsta detalj är noga utvald, ända ned till fjärrkontrollen i återvunnen plast och den FSC-certifierade återvunna förpackningen.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Går att anpassa till väggens färg
        • Musikläge
        • Spelläge
        • Soluppgångsalarm
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        55  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        139  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Uppdateringsfrekvens
        60 Hz  Hz
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildförbättring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spel
        • HDR10+-kompatibel
        • Hemmabio
        • Bildskärm
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personlig
        • Ultra Resolution

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        640 x 480 – 60 Hz, 576 p – 50 Hz, 720 p – 50/60 Hz, 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Amazon Alexa built-in
        • Fungerar med Google Home
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        Smart hem-upplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerar med Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.0-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Ljudförbättring
        • AVL-läge
        • Basförbättring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underhållning
        • Equalizer
        • Lyssningsprofil
        • Nattläge
        • Rumskalibrering
        • Personlig
        • Röstboost
        Hörlursfunktioner
        Dolby Atmos för hörlur
        Sound Engine
        IntelliSound
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A)

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Uppspelning med en knapptryckning
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 dubbla band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerar med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Extern inställning via TV-gränssnittet
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • ALLM och Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • HDR10+-kompatibel
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        2269636
        Energiklass för SDR
        E
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        53  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        80  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
        2,0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        mindre än 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Ekoläge
        • Ljussensor
        • Stäng av bild (för radio)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Nätkabel
        • Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik
        • Fjärrkontroll
        • Bordsställning
        • Snabbstartguide

      • Design

        TV:ns färger
        Svart låg plastram
        Stativdesign
        Svart kvadratiskt bågstativ i metall

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        810  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 100 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        1 226 x 713 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1 226 x 778 x 275 mm
        Förpackning (B x H x D)
        1 320 x 806 x 132 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        9,9 kg
        TV:ns vikt med stativ
        10,2 kg
        Vikt inkl. förpackning
        13,1 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika i varje land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och regioner och används på licens.
