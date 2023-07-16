Ge din vardag ett lyft med The One. Den här 4K Ambilight-TV:n omsluter dig i varje serie, film och spel! Du får fantastisk bildkvalitet, alla viktiga streamingappar och ett stativ som enkelt kan justeras så att du får plats med en soundbar.
The One
4K Ambilight-TV
totalt
recurring payment
The One som har allt.
4K Ambilight-TV
139 cm (55 tum) Ambilight-TV
P5 Perfect Picture Engine
Stöd för de viktigaste HDR-formaten
Google TV™
The One med upplevelsehöjande Ambilight.
Ambilight TV-modeller är de enda TV-apparaterna med smarta LED-lampor bakom skärmen som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av de program, filmer och spel du gillar mest.
The One med snygg design och Philips P5 Picture Engine.
Med Philips P5-processorn får du en bild som är lika fantastisk som innehållet du gillar. Detaljerna har märkbart större djup. Färgerna är livfulla och hudtonerna ser naturliga ut. Kontrasten är så skarp att du känner varenda detalj. Rörelser är helt jämna.
The One med Dolby Vision och Dolby Atmos.
Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.
Tunn TV. Redo för framtiden.
Letar du efter en TV som passar ditt rum? Den praktiskt taget infattningsfria skärmen på den här Ambilight-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och det höjdjusterbara stativet gör den perfekt för soundbars. Våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och våra tryckta material använder återvunnet papper.
Philips Home Sound Made Easy, trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi.
Du får fantastiskt och klart TV-ljud direkt. Om du vill ha mer kan du med Philips trådlösa hemmasystem med DTS Play-Fi ansluta till kompatibla soundbars och trådlösa högtalare hemma på några sekunder. Du kan till och med skapa ett surroundljudsystem för hemmabio med TV:n som en central högtalare.
Perfekt för gaming. 60 Hz, ultralåg input lag.
Ser du fram emot att spela? Din 60 Hz Ambilight-TV med HDMI 2.1 har stöd för snabbt spelande och Ultra Motion Clarity-läget ger en skarpare och jämnare bild. Slå på konsolen så aktiveras automatiskt en inställning för ultralåg input lag – och Ambilights spelläge gör att spänningen stiger ännu mer.
Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.
Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.
Röststyrning. Google Assistent. Fungerar med Alexa
Du kan välja röstassistent! Tryck på Google Assistent-knappen på fjärrkontrollen så kan du använda din rösten för att hitta filmer och program, få rekommendationer, styra kompatibla smarta hemenheter och mycket mer. Eller be Alexa att styra TV:n via Alexa-aktiverade enheter.
Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.
Oavsett vad du tittar på får du en klar, ultraskarp bild med intensiva färger. Dessutom är den här 4K UHD Ambilight-TV:n kompatibel med alla större HDR, så du ser fler detaljer, även i mörka och ljusa områden, när du streamar HDR-innehåll.
Tekniska specifikationer
Ambilight
Funktioner för Ambilight
Går att anpassa till väggens färg
Loungeläge
Spelläge
Ambilight Music
AmbiWakeup
AmbiSleep
fungerar med Philips trådlösa högtalare för hemmet
Ambilight Bootup Animation
Ambilight-version
Tresidig
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
55
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
139
cm
Teckenfönster
4K Ultra HD LED
Skärmupplösning
3 840 x 2 160
Uppdateringsfrekvens
60
Hz
Bildmotor
P5 Perfect Picture Engine
Bildförbättring
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
brett färgomfång 90 % DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
576p–50 Hz
640 x 480–60 Hz
720p–50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
Mottagare/mottagning/sändning
Digital-TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videouppspelning
PAL
Secam
TV-programguide*
8-dagars elektronisk programguide
Signalstyrkeindikering
Ja
Text-TV
1000 sidor hypertext
HEVC-stöd
Ja
Android-TV
OS
Google TV™
Förinstallerade appar
Google Play-filmer*
Google Sök
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Träningsapp
Ambilight Aurora
Minnesstorlek (flash)
16 GB*
Spelmoln
Geforce Now
Smart-TV-funktioner
Interaktiv TV
HbbTV
Fjärrkontroll
med röstfunktion
Röstassistent*
Inbyggd Google Assistant
Fjärrkontroll med mikrofon
Fungerar med Alexa
Multimedietillämpningar
Videouppspelningsformat
Behållare: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Musikuppspelningsformat
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 upp till v9.2)
WMA-PRO (v9 och v10)
FLAC
Textningsformat som stöds
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Bilduppspelningsformat
JPEG
BMP
GIF
PNG
360-foto
HEIF
Behandlas
Processorkraft
Quad Core
Ljud
Uteffekt (RMS)
20 W
Högtalarkonfiguration
2 x 10 W fullregisterhögtalare
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Ljudförbättring
A.I.-ljud
Tydlig dialog
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby-volymjustering
Nattläge
A.I. EQ
Home Sound Made Easy. DTS Play-Fi
Mimi Sound Personalization
Rumskalibrering
Anslutningar
Antal HDMI-anslutningar
4
HDMI-funktioner
4K
Returkanal för ljud
EasyLink (HDMI-CEC)
Vidarekoppling för fjärrkontroll
Ljudkontroll för systemet
System-standby
Uppspelning med en knapptryckning
Antal USB-portar
2
Trådlös anslutning
Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
Bluetooth 5,0
Andra anslutningar
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digital ljudutgång (optisk)
Hörlur ut
Serviceanslutning
Satellitanslutning
HDCP 2.3
Ja på alla HDMI
HDMI ARC
Ja, på HDMI2
HDMI 2.1-funktioner
eARC på HDMI 2
Stöd för eARC/VRR/ALLM
Maximal datahastighet på 48 Gbit/s
EasyLink 2.0
HDMI-CEC för Philips TV/SB
Extern inställning via TV-gränssnittet
HDMI-videofunktioner som stöds
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Spel
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
EU-energikort
EPREL-registreringsnummer
1533388
Energiklass för SDR
F
Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
77
kWh/1 000 tim.
Energiklass för HDR
G
Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
118
kWh/1 000 tim.
Strömförbrukning i av-läge
saknas
Nätverksanslutet standbyläge
2.0
W
Panelteknik som används
LED-LCD
Effekt
Nätström
AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Strömförbrukning i standby-läge
Mindre än 0,3 W
Strömsparfunktioner
Automatisk avstängningstimer
Stäng av bild (för radio)
Ekoläge
Ljussensor
Tillbehör
Tillbehör som medföljer
Fjärrkontroll
2 x AAA-batterier
Bordsställning
Nätkabel
Snabbstartguide
Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
Design
TV:ns färger
Antracitgrå ram
Stativdesign
Antracitgrå fötter
Mått
Bredd
1 231,0
mm
Höjd
720,0
mm
Djup
81,0
mm
Produktvikt
15,2
kg
Bredd (med stativ)
1231.0
mm
Höjd (med stativ)
740.0/778.0
mm
Djup (med stativ)
256.0
mm
Produktvikt (+stativ)
16.0
kg
Lådbredd
1360.0
mm
Lådhöjd
840.0
mm
Låddjup
160.0
mm
Vikt inkl. förpackning
19,5
kg
Ställ, bredd
737.0/1014.0
mm
Ställ, höjd
29.5/68.0
mm
Ställ, djup
256.0
mm
Avstånd mellan 2 stativ
737.0/1014/0
mm
Stativets höjd till TV:ns nedre kant
29.5/68.0
mm
Kompatibel med väggfäste
200 x 300 mm
Förpackningens innehåll
Andra objekt i rutan
Fjärrkontroll
2 x AAA-batterier
Bordsställning
Nätkabel
Snabbstartguide
Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
