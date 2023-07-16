Söktermer

    The One som har allt.
      Energy Label Europe F Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight-TV

      55PUS8518/12

      The One som har allt.

      Ge din vardag ett lyft med The One. Den här 4K Ambilight-TV:n omsluter dig i varje serie, film och spel! Du får fantastisk bildkvalitet, alla viktiga streamingappar och ett stativ som enkelt kan justeras så att du får plats med en soundbar.

      The One
      The One
      The One

      4K Ambilight-TV

      The One som har allt.

      4K Ambilight-TV

      • 139 cm (55 tum) Ambilight-TV
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Stöd för de viktigaste HDR-formaten
      • Google TV™
      The One med upplevelsehöjande Ambilight.

      The One med upplevelsehöjande Ambilight.

      Ambilight TV-modeller är de enda TV-apparaterna med smarta LED-lampor bakom skärmen som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av de program, filmer och spel du gillar mest.

      The One med snygg design och Philips P5 Picture Engine.

      The One med snygg design och Philips P5 Picture Engine.

      Med Philips P5-processorn får du en bild som är lika fantastisk som innehållet du gillar. Detaljerna har märkbart större djup. Färgerna är livfulla och hudtonerna ser naturliga ut. Kontrasten är så skarp att du känner varenda detalj. Rörelser är helt jämna.

      The One med Dolby Vision och Dolby Atmos.

      The One med Dolby Vision och Dolby Atmos.

      Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.

      Tunn TV. Redo för framtiden.

      Tunn TV. Redo för framtiden.

      Letar du efter en TV som passar ditt rum? Den praktiskt taget infattningsfria skärmen på den här Ambilight-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och det höjdjusterbara stativet gör den perfekt för soundbars. Våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och våra tryckta material använder återvunnet papper.

      Philips Home Sound Made Easy, trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi.

      Philips Home Sound Made Easy, trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi.

      Du får fantastiskt och klart TV-ljud direkt. Om du vill ha mer kan du med Philips trådlösa hemmasystem med DTS Play-Fi ansluta till kompatibla soundbars och trådlösa högtalare hemma på några sekunder. Du kan till och med skapa ett surroundljudsystem för hemmabio med TV:n som en central högtalare.

      Perfekt för gaming. 60 Hz, ultralåg input lag.

      Perfekt för gaming. 60 Hz, ultralåg input lag.

      Ser du fram emot att spela? Din 60 Hz Ambilight-TV med HDMI 2.1 har stöd för snabbt spelande och Ultra Motion Clarity-läget ger en skarpare och jämnare bild. Slå på konsolen så aktiveras automatiskt en inställning för ultralåg input lag – och Ambilights spelläge gör att spänningen stiger ännu mer.

      Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.

      Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.

      Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.

      Röststyrning. Google Assistent. Fungerar med Alexa

      Röststyrning. Google Assistent. Fungerar med Alexa

      Du kan välja röstassistent! Tryck på Google Assistent-knappen på fjärrkontrollen så kan du använda din rösten för att hitta filmer och program, få rekommendationer, styra kompatibla smarta hemenheter och mycket mer. Eller be Alexa att styra TV:n via Alexa-aktiverade enheter.

      Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.

      Oavsett vad du tittar på får du en klar, ultraskarp bild med intensiva färger. Dessutom är den här 4K UHD Ambilight-TV:n kompatibel med alla större HDR, så du ser fler detaljer, även i mörka och ljusa områden, när du streamar HDR-innehåll.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Går att anpassa till väggens färg
        • Loungeläge
        • Spelläge
        • Ambilight Music
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • fungerar med Philips trådlösa högtalare för hemmet
        • Ambilight Bootup Animation
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        55  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        139  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Uppdateringsfrekvens
        60  Hz
        Bildmotor
        P5 Perfect Picture Engine
        Bildförbättring
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • brett färgomfång 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videouppspelning
        • PAL
        • Secam
        TV-programguide*
        8-dagars elektronisk programguide
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Android-TV

        OS
        Google TV™
        Förinstallerade appar
        • Google Play-filmer*
        • Google Sök
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Träningsapp
        • Ambilight Aurora
        Minnesstorlek (flash)
        16 GB*
        Spelmoln
        Geforce Now

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Fjärrkontroll
        med röstfunktion
        Röstassistent*
        • Inbyggd Google Assistant
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        • Fungerar med Alexa

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        • Behållare: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Musikuppspelningsformat
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 upp till v9.2)
        • WMA-PRO (v9 och v10)
        • FLAC
        Textningsformat som stöds
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Bilduppspelningsformat
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360-foto
        • HEIF

      • Behandlas

        Processorkraft
        Quad Core

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Ljudförbättring
        • A.I.-ljud
        • Tydlig dialog
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby-volymjustering
        • Nattläge
        • A.I. EQ
        • Home Sound Made Easy. DTS Play-Fi
        • Mimi Sound Personalization
        • Rumskalibrering

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        4
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        • Uppspelning med en knapptryckning
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
        • Bluetooth 5,0
        Andra anslutningar
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digital ljudutgång (optisk)
        • Hörlur ut
        • Serviceanslutning
        • Satellitanslutning
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI2
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 2
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        • Maximal datahastighet på 48 Gbit/s
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB
        • Extern inställning via TV-gränssnittet

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Spel
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        1533388
        Energiklass för SDR
        F
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        77  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        118  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
        2.0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 220 - 240 V 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        Mindre än 0,3 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Stäng av bild (för radio)
        • Ekoläge
        • Ljussensor

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Fjärrkontroll
        • 2 x AAA-batterier
        • Bordsställning
        • Nätkabel
        • Snabbstartguide
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

      • Design

        TV:ns färger
        Antracitgrå ram
        Stativdesign
        Antracitgrå fötter

      • Mått

        Bredd
        1 231,0  mm
        Höjd
        720,0  mm
        Djup
        81,0  mm
        Produktvikt
        15,2  kg
        Bredd (med stativ)
        1231.0  mm
        Höjd (med stativ)
        740.0/778.0  mm
        Djup (med stativ)
        256.0  mm
        Produktvikt (+stativ)
        16.0  kg
        Lådbredd
        1360.0  mm
        Lådhöjd
        840.0  mm
        Låddjup
        160.0  mm
        Vikt inkl. förpackning
        19,5  kg
        Ställ, bredd
        737.0/1014.0  mm
        Ställ, höjd
        29.5/68.0  mm
        Ställ, djup
        256.0  mm
        Avstånd mellan 2 stativ
        737.0/1014/0  mm
        Stativets höjd till TV:ns nedre kant
        29.5/68.0  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 300 mm

      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Minnesstorlek (flash): 16 G, det faktiska tillgängliga diskutrymmet kan variera (beroende på t.ex. (för)installerade appar, installerade operativsystem osv.)
      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Prenumeration på Disney+ krävs. Villkoren finns på https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney och dess relaterade enheter. Disney+ finns på vissa språk och i vissa länder.
      • Google Assistent finns tillgängligt på Philips Android TV-apparater som kör Android O (8) eller senare OS-version. Google Assistent finns tillgängligt på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.
      • Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

