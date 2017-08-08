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Utgått
65PUS6521/12
Slimmad LED-TV med 4K Ultra och Android TV
Otrolig storlek, otroliga prestanda. Philips 6520-serien ger en fantastisk bild på 65 tum med 4K Ultra HD för skarp upplösning. Står på ett elegant Arc-stativ och är ett funktionsspäckat kraftpaket som är enkelt att använda.
65 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB utbyggbart
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD-TV:n har fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med Full HD. Med över 8 miljoner pixlar och vår unika teknik som ger förbättrad upplösning får du bästa möjliga bildkvalitet. Ju högre kvalitet det ursprungliga innehållet har, desto bättre bilder och upplösning kommer du att få. Du får bättre skärpa, större djup, överlägsen kontrast, jämna och naturliga rörelser och perfekta detaljer.
Den nya integrerade HEVC-standarden (H.265) gör att du kan njuta av sändningar med hög bildkvalitet i 4k.
Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är supersnabbt, superintuitivt och superroligt.
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3.7
av 5
52
Recensioner
Basse
08/08/2017
Sverige
Verifierad köpare
Bara jättenöjd
Helt perfekt tv. Supersmart med inbyggd Android. Funkar kanon allting.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Benthugo
19/01/2017
Norge
Verifierad köpare
Godt produkt, fungerer utmnerket
Synes innfesting til bein er for langt ut til siden+ at de er skjeve slik at tv'n ligger bakover. Det burde også vert flere alternativ til bein.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
MacG
09/04/2017
Suomi
Verifierad köpare
Hieno televisio
Ambilight järjestelmä upea ja syy miksi ostin tv:n. Hienona lisänä Hue valojärjestelmän liittäminen ja valojen lisääminen katselukokemukseen lisämiseksi. Lisävalot toimii hyvin synkronissa tv:n kuvan kanssa ja värit ovat just oikeat kulloisenkin tilanteen mukaan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 65PUS6521 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 65PUS6521 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.