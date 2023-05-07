Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.

Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.