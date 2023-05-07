Vad du än gillar hittar den här responsiva smart-TV:n det snabbt. Du kan luta dig tillbaka medan TV:n söker bland alla de större streamingtjänsterna åt dig för att hitta allt från gamla favoriter till nya utgåvor! Du får skarp bild samt omslutande Dolby Atmos-ljud.
Hitta. Titta. Älska det.
4K TV
164 cm (65 tum) TV
Stöd för de större HDR-formaten
Dolby Atmos-ljud
Philips Smart TV
Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.
Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.
Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.
Oavsett vad du tittar på ger den här 4K LED-TV:n dig en klar, ultraskarp bild med intensiva färger. Dessutom är TV:n kompatibel med alla större HDR, så du ser fler detaljer, även i mörka och ljusa områden, när du streamar HDR-innehåll.
Fantastisk TV. Inget krångel. Philips Smart TV.
Du hittar det snabbt med vår nya Smart TV. Gillar du en serie? Du kan fortsätta titta direkt från startskärmen. Om du är på jakt efter något nytt kan du bläddra bland kategorier som action eller drama och se förslag från de bästa streamingtjänsterna – allt på ett och samma ställe.
Röststyrning. Fungerar med Google Assistent* och Alexa.
Det finns ett urval av röstassistenter! Du kan styra TV:n och be Google Assistent hitta program och filmer via Googles smarta högtalare. Eller be Alexa via Alexa-aktiverade enheter.
Tunn TV. Redo för framtiden.
Den praktiskt taget kantfria skärmen på den här smart-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och de smala, mörkgrå fötterna får det att se ut som om skärmen flyter. Våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och vårt tryckta material använder återvunnet papper.
Bra för spel. VRR och låg input lag på alla konsoler.
Med HDMI 2.1 får du ut mesta möjliga av konsolen, med snabbt VRR stöds och en inställning med låg input lag aktiveras automatiskt när du slår på konsolen.
Tekniska specifikationer
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
65
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
164
cm
Teckenfönster
4K Ultra HD LED
Skärmupplösning
3 840 x 2 160
Uppdateringsfrekvens
60
Hz
Bildmotor
Pixel Precise Ultra HD
Bildförbättring
HDR10
Dolby Vision
HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+-kompatibel
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
576p–50 Hz
640 x 480–60 Hz
720p–50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
Mottagare/mottagning/sändning
Digital-TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videouppspelning
PAL
Secam
TV-programguide*
8-dagars elektronisk programguide
Signalstyrkeindikering
Ja
Text-TV
1000 sidor hypertext
HEVC-stöd
Ja
Smart TV
OS
Smart-TV med förbättrat OS
Smart-TV-funktioner
Användarinteraktion
SimplyShare
Skärmspegling
Interaktiv TV
HbbTV
SmartTV-appar*
YouTube
Philips butik
Amazon Prime Video
Netflix
Röstassistent*
Fungerar med Alexa
Fungerar med Google Home
Multimedietillämpningar
Videouppspelningsformat
Behållare: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Musikuppspelningsformat
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 upp till v9.2)
WMA-PRO (v9 och v10)
FLAC
Textningsformat som stöds
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Bilduppspelningsformat
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Behandlas
Processorkraft
Dual Core
Ljud
Uteffekt (RMS)
20 W
Högtalarkonfiguration
2 x 10 W fullregisterhögtalare
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6
Ljudförbättring
A.I.-ljud
Tydlig dialog
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby-volymjustering
Nattläge
A.I. EQ
Anslutningar
Antal HDMI-anslutningar
3
HDMI-funktioner
4K
Returkanal för ljud
EasyLink (HDMI-CEC)
Vidarekoppling för fjärrkontroll
Ljudkontroll för systemet
System-standby
Uppspelning med en knapptryckning
Antal USB-portar
2
Trådlös anslutning
Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enstaka band
Andra anslutningar
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digital ljudutgång (optisk)
Serviceanslutning
Satellitanslutning
HDCP 2.3
Ja på alla HDMI
HDMI ARC
Ja, på HDMI1
HDMI 2.1-funktioner
eARC på HDMI 1
Stöd för eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC för Philips TV/SB
HDMI-videofunktioner som stöds
HDR
HDR10
HLG
EU-energikort
EPREL-registreringsnummer
1436032
Energiklass för SDR
E
Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
85
kWh/1 000 tim.
Energiklass för HDR
G
Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
165
kWh/1 000 tim.
Strömförbrukning i av-läge
saknas
Nätverksanslutet standbyläge
2.0
W
Panelteknik som används
LED-LCD
Effekt
Nätström
AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Strömförbrukning i standby-läge
Mindre än 0,3 W
Strömsparfunktioner
Automatisk avstängningstimer
Stäng av bild (för radio)
Ekoläge
Ljussensor
Tillbehör
Tillbehör som medföljer
Fjärrkontroll
2 x AAA-batterier
Bordsställning
Nätkabel
Snabbstartguide
Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
Design
TV:ns färger
Antracitgrå ram
Stativdesign
Antracitgrå fötter
Mått
Bredd
1 447,0
mm
Höjd
843,0
mm
Djup
91,6
mm
Produktvikt
18,0
kg
Bredd (med stativ)
1447.0
mm
Höjd (med stativ)
863.0
mm
Djup (med stativ)
299.0
mm
Produktvikt (+stativ)
18.5
kg
Lådbredd
1360.0
mm
Lådhöjd
995.0
mm
Låddjup
170.0
mm
Vikt inkl. förpackning
23,7
kg
Ställ, bredd
795.0
mm
Ställ, höjd
20.0
mm
Ställ, djup
299.0
mm
Avstånd mellan 2 stativ
795.0
mm
Stativets höjd till TV:ns nedre kant
20.0
mm
Kompatibel med väggfäste
400 x 300 mm
Förpackningens innehåll
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Utbudet av smart-TV-appar varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
Med fjärrkontroll utan mikrofon fungerar Google Assistent via Google Home-appen eller Google Home-högtalare.
Fungerar med Google Assistent är tillämpligt i de länder där Google har introducerat funktionen.