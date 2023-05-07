Söktermer

      Energy Label Europe E Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 201.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7608/12

      Vad du än gillar hittar den här responsiva smart-TV:n det snabbt. Du kan luta dig tillbaka medan TV:n söker bland alla de större streamingtjänsterna åt dig för att hitta allt från gamla favoriter till nya utgåvor! Du får skarp bild samt omslutande Dolby Atmos-ljud.

      Läs mer om produkten

      Tillgänglig i:

      Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig

      Liknande produkter

      Visa alla 4K Ultra HD

      4K TV

      • 164 cm (65 tum) TV
      • Stöd för de större HDR-formaten
      • Dolby Atmos-ljud
      • Philips Smart TV
      Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.

      Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.

      Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.

      Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.

      Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.

      Oavsett vad du tittar på ger den här 4K LED-TV:n dig en klar, ultraskarp bild med intensiva färger. Dessutom är TV:n kompatibel med alla större HDR, så du ser fler detaljer, även i mörka och ljusa områden, när du streamar HDR-innehåll.

      Fantastisk TV. Inget krångel. Philips Smart TV.

      Fantastisk TV. Inget krångel. Philips Smart TV.

      Du hittar det snabbt med vår nya Smart TV. Gillar du en serie? Du kan fortsätta titta direkt från startskärmen. Om du är på jakt efter något nytt kan du bläddra bland kategorier som action eller drama och se förslag från de bästa streamingtjänsterna – allt på ett och samma ställe.

      Röststyrning. Fungerar med Google Assistent* och Alexa.

      Röststyrning. Fungerar med Google Assistent* och Alexa.

      Det finns ett urval av röstassistenter! Du kan styra TV:n och be Google Assistent hitta program och filmer via Googles smarta högtalare. Eller be Alexa via Alexa-aktiverade enheter.

      Tunn TV. Redo för framtiden.

      Tunn TV. Redo för framtiden.

      Den praktiskt taget kantfria skärmen på den här smart-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och de smala, mörkgrå fötterna får det att se ut som om skärmen flyter. Våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och vårt tryckta material använder återvunnet papper.

      Bra för spel. VRR och låg input lag på alla konsoler.

      Bra för spel. VRR och låg input lag på alla konsoler.

      Med HDMI 2.1 får du ut mesta möjliga av konsolen, med snabbt VRR stöds och en inställning med låg input lag aktiveras automatiskt när du slår på konsolen.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        65  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        164  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Uppdateringsfrekvens
        60  Hz
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildförbättring
        • HDR10
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+-kompatibel

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videouppspelning
        • PAL
        • Secam
        TV-programguide*
        8-dagars elektronisk programguide
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        OS
        Smart-TV med förbättrat OS

      • Smart-TV-funktioner

        Användarinteraktion
        • SimplyShare
        • Skärmspegling
        Interaktiv TV
        HbbTV
        SmartTV-appar*
        • YouTube
        • Philips butik
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Röstassistent*
        • Fungerar med Alexa
        • Fungerar med Google Home

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        • Behållare: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Musikuppspelningsformat
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 upp till v9.2)
        • WMA-PRO (v9 och v10)
        • FLAC
        Textningsformat som stöds
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Bilduppspelningsformat
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Behandlas

        Processorkraft
        Dual Core

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.6
        Ljudförbättring
        • A.I.-ljud
        • Tydlig dialog
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby-volymjustering
        • Nattläge
        • A.I. EQ

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        • Uppspelning med en knapptryckning
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enstaka band
        Andra anslutningar
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digital ljudutgång (optisk)
        • Serviceanslutning
        • Satellitanslutning
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        1436032
        Energiklass för SDR
        E
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        85  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        165  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
        2.0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 220 - 240 V 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        Mindre än 0,3 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Stäng av bild (för radio)
        • Ekoläge
        • Ljussensor

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Fjärrkontroll
        • 2 x AAA-batterier
        • Bordsställning
        • Nätkabel
        • Snabbstartguide
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

      • Design

        TV:ns färger
        Antracitgrå ram
        Stativdesign
        Antracitgrå fötter

      • Mått

        Bredd
        1 447,0  mm
        Höjd
        843,0  mm
        Djup
        91,6  mm
        Produktvikt
        18,0  kg
        Bredd (med stativ)
        1447.0  mm
        Höjd (med stativ)
        863.0  mm
        Djup (med stativ)
        299.0  mm
        Produktvikt (+stativ)
        18.5  kg
        Lådbredd
        1360.0  mm
        Lådhöjd
        995.0  mm
        Låddjup
        170.0  mm
        Vikt inkl. förpackning
        23,7  kg
        Ställ, bredd
        795.0  mm
        Ställ, höjd
        20.0  mm
        Ställ, djup
        299.0  mm
        Avstånd mellan 2 stativ
        795.0  mm
        Stativets höjd till TV:ns nedre kant
        20.0  mm
        Kompatibel med väggfäste
        400 x 300 mm

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Fjärrkontroll
      • 2 x AAA-batterier
      • Bordsställning
      • Nätkabel
      • Snabbstartguide
      • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
      Badge-D2C

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Utbudet av smart-TV-appar varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Med fjärrkontroll utan mikrofon fungerar Google Assistent via Google Home-appen eller Google Home-högtalare.
      • Fungerar med Google Assistent är tillämpligt i de länder där Google har introducerat funktionen.
