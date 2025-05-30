Söktermer

      The One 4K Ambilight-TV

      85PUS9000/12

      The One du vill titta på

      Föreställ dig följande. Härliga biokvällar hemma. Smidiga spelförflyttningar. Surroundljud. Oändliga valmöjligheter med Smart-TV. Och 4K Ambilight-TV med ljus som flödar runt skärmen. The One är inte bara lätt att använda, den har allt.

      The One du vill titta på

      • 215 cm (85 tum) AMBILIGHT-TV
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision och Dolby Atmos
      Den enda TV:n med inbyggda lampor på baksidan

      Den enda TV:n med inbyggda lampor på baksidan

      Föreställ dig följande. Integrerat LED-ljus som reagerar på allt du tittar på samtidigt som det omsluter dig med en aura av färg. Ambilight förändrar allt: Nu kommer skärmen att verka större och gör att du uppslukas ännu mer av alla dina favoritprogram. När du väl har upplevt det kommer du aldrig att vilja ha en annan TV utan det.

      Definierad bildskärpa och intensitet med 4K QLED

      Definierad bildskärpa och intensitet med 4K QLED

      Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.

      Att se är att tro med Philips P5 Picture Engine

      Att se är att tro med Philips P5 Picture Engine

      Föreställ dig följande. Detaljer med större djup. Färger som är otroligt intensiva. Hudtoner som är verklighetstrogna. Med mjuka, naturliga rörelser och skarpa bilder är det som om du kan känna dig själv där i ögonblicket. Öppna ögonen, förhöj dina sinnen och känn skillnaden.

      Bioliknande upplevelser med Dolby

      Bioliknande upplevelser med Dolby

      Dolby Vision och Dolby Atmos tar dig direkt till regissörsstolen. Varje scen, tydligt definierad med biostandard, är en fröjd för både ögon och öron. Oavsett om det gäller film, sport eller spel kan du se till att varje ögonblick blir en mer verklighetstrogen filmupplevelse.

      DTS:X för 3D-omslutande ljudupplevelser

      DTS:X för 3D-omslutande ljudupplevelser

      DTS:X gör hela skillnaden med ett ljud som är så verkligt att du kan känna det. Med 3D-ljudteknik som ger ytterligare en dimension rör sig ljudet fritt så att du blir ännu mer uppslukad av ögonblicket.

      Ta ditt spelande till nästa nivå

      Ta ditt spelande till nästa nivå

      Oavsett om du är nybörjare eller en hängiven gamer handlar det här om superresponsivt spel och grafik som inte missar ett beat. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralåg input lag och Freesync premium finns allt där för smidigare spel. Och med Ambilight-spelläget blir du ännu mer uppslukad av handlingen.

      Titan OS. Hitta det enkelt.

      Titan OS. Hitta det enkelt.

      Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

      Anslut enkelt till ditt smarta hemnätverk

      Anslut enkelt till ditt smarta hemnätverk

      Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med smarta Google-högtalare och Apple AirPlay.

      Storlekar som passar alla behov

      Storlekar som passar alla behov

      Storleken spelar roll. Och i det här fallet handlar det om hur din TV smälter in i rummet på ett snyggt sätt. Oavsett om du väljer en liten skärm eller en större skärm som passar din hemmabio, kan du välja efter dina behov. Från 43 tum upp till otroliga 75 tum är detta helt klart The One man bör titta på.

      Gör varje ord tydligare med Vocal Boost

      Hör varje ord tydligare. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.

      Europeiskt designtänk

      Ett väl genomtänkt centralt vridbart stativ för en mer flexibel synvinkel och för att minska bländning. Lounge-läge för att förbättra belysningen i rummet. Fjärrkontrollen är tillverkad av återvunnen plast. Och med FSC-certifierade återvunna kartongförpackningar och pappersinstruktioner inuti är detta allt du kan förvänta dig av Philips Ambilight-TV.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Ambilight FTI Animation
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Spelläge
        • Vardagsrumsljus-läge
        • Soluppgångsalarm
        • Går att anpassa till väggens färg
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        85  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        215  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD QLED
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Uppdateringsfrekvens
        120  Hz
        Bildmotor
        P5 Perfect Picture Engine
        Bildförbättring
        • Calman
        • AutoCal från Calman och manuell kalibrering
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Spel
        • HDR10+-kompatibel
        • Hemmabio
        • MEMC/FRC inbyggt
        • Micro Dimming Pro
        • Bildskärm
        • Film
        • Personlig
        • Ultra Resolution
        Variabel uppdateringsfrekvens
        144 Hz

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Amazon Alexa Built-in
        • Fungerar med Google Home
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        Smart hem-upplevelse
        • Control4
        • MATTER
        • Fungerar med Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.1-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        50 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare + 30 W subwoofer
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Ljudförbättring
        • Stil för alla ljud
        • AVL-läge
        • Basförbättring
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • Home Sound Made Easy. DTS Play-Fi
        • Equalizer
        • Lyssningsprofil
        • Nattläge
        • Rumskalibrering
        • Röstboost
        Hörlursfunktioner
        Dolby Atmos för hörlur
        Sound Engine
        IntelliSound
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A+)
        Woofer
        Tripple Ring-balanserad Quad PR

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        4
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uppspelning med en knapptryckning
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 dubbla band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerar med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI2
        HDMI 2.1-funktioner
        eARC på HDMI 2

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10+-kompatibel
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        2323672
        Energiklass för SDR
        E
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
        129  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        316  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
        2,0  W
        Panelteknik som används
        QLED LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        Mindre än 0,3 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Ekoläge
        • Ljussensor
        • Stäng av bild (för radio)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
        • Nätkabel
        • Snabbguide
        • Bordsställning
        • Fjärrkontroll

      • Design

        TV:ns färger
        Kanonmetallfärgad plastram
        Stativdesign
        Mörkgrått stativ

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        805  mm
        Kompatibel med väggfäste
        600 x 400 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        1 894 x 1 097 x 96,2 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1 894 x 1 136 x 380 mm
        Förpackning (B x H x D)
        2 080 x 1 250 x 245 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        54 kg
        TV:ns vikt med stativ
        56 kg
        Vikt inkl. förpackning
        68 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.
