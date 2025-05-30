Föreställ dig följande. Härliga biokvällar hemma. Smidiga spelförflyttningar. Surroundljud. Oändliga valmöjligheter med Smart-TV. Och 4K Ambilight-TV med ljus som flödar runt skärmen. The One är inte bara lätt att använda, den har allt.
The One du vill titta på
215 cm (85 tum) AMBILIGHT-TV
4K QLED. VRR 144 Hz
P5 Picture Engine
Dolby Vision och Dolby Atmos
Den enda TV:n med inbyggda lampor på baksidan
Föreställ dig följande. Integrerat LED-ljus som reagerar på allt du tittar på samtidigt som det omsluter dig med en aura av färg. Ambilight förändrar allt: Nu kommer skärmen att verka större och gör att du uppslukas ännu mer av alla dina favoritprogram. När du väl har upplevt det kommer du aldrig att vilja ha en annan TV utan det.
Definierad bildskärpa och intensitet med 4K QLED
Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.
Att se är att tro med Philips P5 Picture Engine
Föreställ dig följande. Detaljer med större djup. Färger som är otroligt intensiva. Hudtoner som är verklighetstrogna. Med mjuka, naturliga rörelser och skarpa bilder är det som om du kan känna dig själv där i ögonblicket. Öppna ögonen, förhöj dina sinnen och känn skillnaden.
Bioliknande upplevelser med Dolby
Dolby Vision och Dolby Atmos tar dig direkt till regissörsstolen. Varje scen, tydligt definierad med biostandard, är en fröjd för både ögon och öron. Oavsett om det gäller film, sport eller spel kan du se till att varje ögonblick blir en mer verklighetstrogen filmupplevelse.
DTS:X för 3D-omslutande ljudupplevelser
DTS:X gör hela skillnaden med ett ljud som är så verkligt att du kan känna det. Med 3D-ljudteknik som ger ytterligare en dimension rör sig ljudet fritt så att du blir ännu mer uppslukad av ögonblicket.
Ta ditt spelande till nästa nivå
Oavsett om du är nybörjare eller en hängiven gamer handlar det här om superresponsivt spel och grafik som inte missar ett beat. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralåg input lag och Freesync premium finns allt där för smidigare spel. Och med Ambilight-spelläget blir du ännu mer uppslukad av handlingen.
Titan OS. Hitta det enkelt.
Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.
Anslut enkelt till ditt smarta hemnätverk
Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med smarta Google-högtalare och Apple AirPlay.
Storlekar som passar alla behov
Storleken spelar roll. Och i det här fallet handlar det om hur din TV smälter in i rummet på ett snyggt sätt. Oavsett om du väljer en liten skärm eller en större skärm som passar din hemmabio, kan du välja efter dina behov. Från 43 tum upp till otroliga 75 tum är detta helt klart The One man bör titta på.
Gör varje ord tydligare med Vocal Boost
Hör varje ord tydligare. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.
Europeiskt designtänk
Ett väl genomtänkt centralt vridbart stativ för en mer flexibel synvinkel och för att minska bländning. Lounge-läge för att förbättra belysningen i rummet. Fjärrkontrollen är tillverkad av återvunnen plast. Och med FSC-certifierade återvunna kartongförpackningar och pappersinstruktioner inuti är detta allt du kan förvänta dig av Philips Ambilight-TV.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.