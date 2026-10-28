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Renoverad produkt
Snabbare rening i en kompakt och elegant design
Njut av ren och säker luft hemma med vår kompakta luftrenare. Den tar bort 99,97 % av allergener och föroreningar på bara några minuter samtidigt som den använder minimalt med energi. Dess snygga design och smarta kontroller gör att den passar ditt hem och din livsstil perfekt.
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Renar rum på upp till 65 m²
Luftreningshastighet (CADR) på 250 m³/h
HEPA-filter och aktivt kol-filter
Smart PM2.5-sensor
Snabbare rening i en kompakt och elegant design (1). Med kraftfull filtrering på 250 m³/h (CADR) kan den enkelt hantera utrymmen på upp till 65 m² (2) och kan rena ett rum på 20 m² på mindre än 12 minuter (3).
Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron (4) – mindre än det minsta kända viruset!
Sov ostört med vår innovativa renare. I nattläget körs den på 20,5 dB (5), vilket är tystare än en viskning. Den digitala skärmens ljus dimras, vilket minimerar eventuellt störande ljus.
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4.5
av 5
251
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Rufus
28/10/2026
Sverige
Bra luftrenare för lägenhet/mindre utrymme.
Haft denna ett tag nu och den fungerar bra! Har inget att anmärka på den ännu. Upplever det som att jag har enklare att andas genom näsan efter köpet, är allergiker.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PureProtect Mini 900 Series
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PureProtect Mini 900 Series
mirasbeautyatelier_2860
14/02/2025
Sverige
Gillar den jätte mycket
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag ville så gärna detta eftersom jag har allvarliga allergier. För det första är designen fantastisk. Den är liten och jag byter den till det rum jag behöver den. Det hjälper verkligen efter matlagning, när hela lägenheten luktar av maten. Det är superenkelt att använda, speciellt med deras app.
Den här recensionen skrevs för PureProtect Mini 900 Series
Den här recensionen skrevs för PureProtect Mini 900 Series
magnusg_2298
06/02/2025
Sverige
Låg ljudnivå så man kan ha den på när man sover
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Har haft denna i sovrummet nu några nätter och märker redan en bättre nattsömn. Mim nästäppa är borta. Enheten är tillräckligt tyst för att ha på hela natten. Den är enkel att hantera via appen.
Den här recensionen skrevs för PureProtect Mini 900 Series
Den här recensionen skrevs för PureProtect Mini 900 Series
(1) CADR jämfört med föregångaren Philips AC0850
(2) CADR testat enligt GB/T18801-2022. Lämpligt reningsområde beräknat enligt NRCC-54013-standarden.
(3) Beräknat: rum på 48 m³, CADR på 250 m³/h
(4) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um, iUTA
(5) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m
(6) Från luften som passerar genom filtret, testat med inomhuskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 av OFI-institutet i Österrike
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av GMT lab, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med influensa (H1N1)
(9) Testat enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium
(10) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på ett externt laboratorium där apparaten har körts i turboläget i 1 timme i en provkammare med HCOV-229E-virusaerosoler. HCOV-229E är besläktat med SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, men det är inte samma sak.
(11) Externt labbtest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 2 timmar.
(12) Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.